Bodrum'daki 52.5 milyonluk denize sıfır otel oda oda satılıyor

Bodrum'un ünlü tatil yeri Yalıkavak'taki otelin satışına ilişkin karar çıktı. İlgili icra dairesi satışa ilişkin tarihleri duyururken Tilkicik mevkiindeki otele ilişkin imar durumu ve şerhleri de açıkladı.

BODRUM'DAKİ 52.5 MİLYONLUK DENİZE SIFIR OTEL ODA ODA SATILIYOR

Patronlar Dünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre; Bodrum 1. İcra Dairesi’nin 2024/5722 esas numaralı dosyası kapsamında satışa konu olan otel, denize sıfır konumuyla dikkat çekerken, odaları satışa çıkarıldı.

Otel, konumu itibariyle Bodrum’da yakın zamanda icra satışına çıkan en dikkat çekici turizm tesislerinden biri oldu. Otelin kıymet takdiri ise 52.500.000 TL olarak belirlenirken KDV oranı yüzde 20 olarak açıklandı.

Muğla ili Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi Tilkicik mevkiinde, 712 ada 5 parselde yer alan E Blok 2 numaralı bağımsız bölüm; otel odaları şeklinde projelendirilmiş toplam 449,63 metrekare kullanım alanına sahip bir turistik yapı niteliğinde görülüyor. Zemin katta bulunan 21 odanın her birinde banyo ve WC bulunduğu, kapı ve pencere doğramalarının PVC, zeminlerin ise seramik kaplama olduğu belirtildi.

MAHKEME KARARINININ ARDINDAN İMAR DURUMU BELİRSİZLEŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Yalıkavak Revizyon + İlave nazım ve uygulama imar planları, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edildi.

Taşınmazın geçmişte kısmen günübirlik tesis alanında, kısmen rekreatif alanda yer aldığı ifade edildi. Parsel için 2005 yılında yapı ruhsatı, 2006 yılında ise aynı kapsamdaki yapı kullanma izin belgesi düzenlenmişti.

Taşınmaz üzerinde ayrıca şu kayıtlar bulunuyor:

Yapının toplum yararına ayrılan turizm tesisi dışında kullanılamayacağı beyanı

Yönetim planı, 3402 sayılı kanun kapsamında olduğuna ilişkin kayıt, Yönetim planı değişikliği talebi şerhi

Açık artırma takvimi ise şu şekilde açıklandı: