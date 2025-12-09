Birleşik Metal-İş ve MESS arasında anlaşma sağlanamadı

Yaklaşık 10 bin metal işçisini temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin beşinci toplantısının ardından anlaşma sağlanamadığını ve Türk Metal Sendikası'nın ardından kendilerinin de uyuşmazlık tutanağı tutarak arabuluculuk sürecini başlattığını duyurdu. Genel Sekreter Ali Çeltek’in yanı sıra şube başkanları, uzmanlar ve işyeri temsilcilerinin katıldığı toplantı 8 Aralık 2025’te gerçekleştirilmişti.

13 Ekim’de başlayan görüşmelerde sendikanın toplam 108 maddelik teklifinden 40 ana madde, 2 geçici madde, 6 ek madde ve bazı yönetmelikler kabul edilirken, 59 madde ve çeşitli yönetmelikler için uyuşmazlık tutanağı tutuldu. MESS’in son toplantıda ilk altı ay için sunduğu teklif ise yüzde 5 zam ve seyyanen 11,5 TL artış oldu. Bu teklif toplamda yüzde 10’a denk gelirken, resmi enflasyon oranının yüzde 13,11 olması nedeniyle öneri, enflasyonun gerisinde kaldı. İşveren ayrıca diğer dönemler için herhangi bir teklif sunmadı. Sendikanın talebi ise ilk altı ay için ortalama yüzde 58,5 ücret artışıydı.

MESS ayrıca sosyal haklarda son bir yıllık resmi enflasyonun (yüzde 32,95) altında kalan yüzde 25 artış teklif etti. Bunun yanı sıra sözleşmenin üç yıl olması, ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ödenmesi ve tamamlayıcı sağlık sigortasının işverenler tarafından karşılanmasının sona erdirilmesi gibi talepler masaya getirildi. Sendikanın sosyal haklar ve diğer konulardaki talepleri işveren tarafından kabul edilmedi.

"METAL İŞÇİLERİ AÇLIK ÜCRETLERİNİ KABUL ETMEYECEKLERDİR"

Genel Sekreter Ali Çeltek, toplantıda yaptığı değerlendirmede MESS’in tekliflerini sert sözlerle eleştirdi. Çeltek, “MESS’in tekliflerinin kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir. Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir. Metal işçileri açlık ve sefalet ücretlerini kabul etmeyeceklerdir” dedi. Çeltek, insanca yaşayacak ücret ve çalışma koşullarının en doğal hak olduğunu vurgulayarak mücadele kararlılığını dile getirdi. Birleşik Metal-İş Sendikası Merkez TİS Kurulu, gelişmeleri değerlendirmek ve toplu sözleşme sürecine yönelik mücadele kararlarını almak üzere 13 Aralık Cumartesi günü toplanma kararı aldı.