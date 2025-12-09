Birleşik Metal-İş ve MESS arasında anlaşma sağlanamadı

Birleşik Metal-İş ve MESS arasında anlaşma sağlanamadı
Yayınlanma:
Yaklaşık 10 bin metal işçisini temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkandığını ve Türk Metal Sendikası'nın ardından kendilerinin de uyuşmazlık tutanağı tutarak arabuluculuk sürecini başlattığını duyurdu.

Yaklaşık 10 bin metal işçisini temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin beşinci toplantısının ardından anlaşma sağlanamadığını ve Türk Metal Sendikası'nın ardından kendilerinin de uyuşmazlık tutanağı tutarak arabuluculuk sürecini başlattığını duyurdu. Genel Sekreter Ali Çeltek’in yanı sıra şube başkanları, uzmanlar ve işyeri temsilcilerinin katıldığı toplantı 8 Aralık 2025’te gerçekleştirilmişti.

13 Ekim’de başlayan görüşmelerde sendikanın toplam 108 maddelik teklifinden 40 ana madde, 2 geçici madde, 6 ek madde ve bazı yönetmelikler kabul edilirken, 59 madde ve çeşitli yönetmelikler için uyuşmazlık tutanağı tutuldu. MESS’in son toplantıda ilk altı ay için sunduğu teklif ise yüzde 5 zam ve seyyanen 11,5 TL artış oldu. Bu teklif toplamda yüzde 10’a denk gelirken, resmi enflasyon oranının yüzde 13,11 olması nedeniyle öneri, enflasyonun gerisinde kaldı. İşveren ayrıca diğer dönemler için herhangi bir teklif sunmadı. Sendikanın talebi ise ilk altı ay için ortalama yüzde 58,5 ücret artışıydı.

Muhittin Böcek'in iddianamesi daha yeni tamamlandı! 2 kez acilen hastaneye kaldırılmıştıMuhittin Böcek'in iddianamesi daha yeni tamamlandı! 2 kez acilen hastaneye kaldırılmıştı

MESS ayrıca sosyal haklarda son bir yıllık resmi enflasyonun (yüzde 32,95) altında kalan yüzde 25 artış teklif etti. Bunun yanı sıra sözleşmenin üç yıl olması, ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ödenmesi ve tamamlayıcı sağlık sigortasının işverenler tarafından karşılanmasının sona erdirilmesi gibi talepler masaya getirildi. Sendikanın sosyal haklar ve diğer konulardaki talepleri işveren tarafından kabul edilmedi.

"METAL İŞÇİLERİ AÇLIK ÜCRETLERİNİ KABUL ETMEYECEKLERDİR"

Genel Sekreter Ali Çeltek, toplantıda yaptığı değerlendirmede MESS’in tekliflerini sert sözlerle eleştirdi. Çeltek, “MESS’in tekliflerinin kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir. Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir. Metal işçileri açlık ve sefalet ücretlerini kabul etmeyeceklerdir” dedi. Çeltek, insanca yaşayacak ücret ve çalışma koşullarının en doğal hak olduğunu vurgulayarak mücadele kararlılığını dile getirdi. Birleşik Metal-İş Sendikası Merkez TİS Kurulu, gelişmeleri değerlendirmek ve toplu sözleşme sürecine yönelik mücadele kararlarını almak üzere 13 Aralık Cumartesi günü toplanma kararı aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Ekonomi
Memur ve emekliyi bekleyen tehlike! Masada iki hesap var!
Memur ve emekliyi bekleyen tehlike! Masada iki hesap var!
Bir AKP seçim klasiği: Vatandaşlık maaşı geliyor
Bir AKP seçim klasiği: Vatandaşlık maaşı geliyor