Bir tane Antep fıstığı 2 buçuk lira oldu!

Yüksek enflasyon ortamında kuruyemiş artık lüks hale geldi. Fiyatı ile gündeme gelen Antep fıstığı gelen son zamla birlikte tanesi iki buçuk lira oldu.

2026 yılına evinde ailesiyle girmeye hazırlanan milyonlar için kuruyemiş tabağı artık bir lüks haline geldi.

Kilogram fiyatı 2 bin 100 liraya kadar tırmanan Antep fıstığının tek bir adedi 2,5 liradan satılırken, halk çerez paketlerini artık kilo ile değil gramla doldurabiliyor.

Yeni yıl kutlamaları öncesinde çarşı ve pazarda kuruyemiş fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Evinde mütevazı bir kutlama planlayan tüketiciler, çerez tezgahlarındaki rakamlar karşısında alışveriş miktarını düşürmek zorunda kaldı. Ekonomim'in haberine göre esnaf, geçmiş yıllarda 1 kilogramlık paketler hazırlayan halkın, bu yıl talebini yarım kilograma hatta gram bazlı alımlara düşürdüğünü ifade ediyor.

YILBAŞI SOFRASINDA "TANE" HESABI DÖNEMİ

Kuruyemiş çeşitlerinde fiyatlar, kalitesine ve satış noktasına göre 200 TL ile 2 bin 100 TL arasında geniş bir skalada seyrediyor.

Yılbaşı sofrasındaki gizli tehlikeyi açıkladı: Ölümlü vakalarla da karşılaşabiliyoruzYılbaşı sofrasındaki gizli tehlikeyi açıkladı: Ölümlü vakalarla da karşılaşabiliyoruz

Özellikle Antep fıstığında yaşanan artış, "tane" maliyetini gündeme getirdi. Kilosu 2 bin 100 lira olan Antep fıstığının tek bir tanesi 2,5 liraya denk gelirken, kilogramı 1.500 liraya ulaşan iç fındığın tanesi 1 lira 60 kuruş, bademin tanesi ise 1 lira 35 kuruş olarak hesaplanıyor.

Milyonlar, bir kase karışık kuruyemiş hazırlamanın bedelini artık parça başına maliyetle ölçüyor.

SEMT KASAPLARINDA HİNDİ FİYATI İKİYE KATLANIYOR

Yılbaşı sofralarının simgesi haline gelen hindi fiyatlarında da benzer bir tablo hakim. Ulusal zincir marketlerde kilogramı 400 liradan satışa sunulan hindinin fiyatı, semt kasaplarında bölgelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Kadıköy ve Üsküdar gibi noktalarda bulunan kasaplarda hindi kilogram fiyatının 700 liraya kadar çıktığı görülüyor. Tüketiciler için en uygun seçenek ise hâlâ kilogramı 200-300 lira bandında seyreden ay çekirdeği ve yer fıstığı oluyor.

2026 YILBAŞI KURUYEMİŞ FİYAT LİSTESİ

Aralık 2025 itibarıyla piyasadaki kuruyemiş fiyatları şu şekilde yansıyor:

ÜrünEn Düşük (Kg/TL)En Yüksek (Kg/TL)
Antep Fıstığı1.6502.100
Fındık İçi1.0001.500
Badem6501.000
Ceviz İçi500980
Siirt Fıstığı9001.580
Karışık Paket1.1001.500
Kaju6501.000
Ayçekirdeği200300
Tuzlu Fıstık250300
Leblebi250350

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

