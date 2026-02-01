Bir milyon satışla Avrupa üçüncülüğünü kaptı!

2025 yılında satılan araç sayısı, Çek otomobil şirketini Avrupa'da üçüncü sıraya yerleştirdi ve Škoda'nın imrenilecek başarısı, dünya çapındaki mükemmel satış sonuçlarıyla desteklendi.

Büyük Volkswagen Grubu'nun Çekya'daki iştiraki Škoda, geçen yıl dünya çapında 1.043.900 araç teslim ederek son altı yılın en iyi sonucunu elde etti ve bu da etkileyici bir rakam.

260120056-5-xxl.webp

Škoda'nın Avrupa'daki en önemli pazarda 836.200 araç satması da başarısına katkıda bulundu ve bu sayede Avrupa'da en çok satan otomobil markaları arasında üçüncü sırayı elde etti. Almanya, Škoda'nın en önemli tek pazarı olmaya devam ediyor ve geçen yıl burada 211.000'den fazla araç satarak 2024 yılına göre %12,8'lik bir artış kaydetti.

260120056-3-xxl.jpg

2024 yılına kıyasla iki katından fazla artan rakamlar, Škoda'nın başarısının yalnızca içten yanmalı motorlu modellere dayanmadığını doğruladı; zira geçen yılki toplam satışların neredeyse beşte biri (174.900 adet) elektrikli otomobillerden oluşuyordu ve bu da 43.800 adet kısmen elektrikli şarj edilebilir modelle birlikte, Avrupa'da teslim edilen her dört Škoda otomobilinden birinin gövdesinde bir şarj soketi girişi bulunmasına katkıda bulundu.

260120056-7-xxl.webp

Škoda'nın elektrikli otomobil segmentindeki başarısı, Avrupa'da en çok satan ikinci elektrikli otomobil olan yeni kompakt model Elroq ile daha da arttı. Daha önce tanıtılan daha büyük Enyaq'ın yanı sıra, Škoda şu anda Avrupa'da söz konusu segmentte dördüncü sırada yer alıyor ve bu yıl piyasaya sürülecek iki yeni elektrikli model (crossover Epiq ve yedi koltuklu SUV Peaq) ile bu pozisyonun muhtemelen daha da iyi olacağı tahmin ediliyor.

260120056-2-xxl.webp

Beklendiği gibi, Octavia geçen yıl Škoda'nın en çok satan modeli oldu (190.300 adet), onu Kodiaq (130.400 adet), Kamiq (125.900 adet) ve Fabia (119.100 adet) takip etti.

