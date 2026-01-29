Bilal Erdoğan kendi yaptırdıkları anketin sonuçlarını açıkladı

Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tek soru, tek cevap' etkinliğinde lise öğrencileriyle buluşan Bilal Erdoğan, yurt dışına gitmek isteyen gençlere kendi tecrübeleri üzerinden seslendi. Amerika’daki yaşam koşullarının Türkiye’deki sosyal devlet imkanlarıyla kıyaslanamayacağını savundu.

"GENÇ OLSAYDINIZ TÜRKİYE'DE KALMAK İSTER MİYDİNİZ?"

29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla siyasetin ve sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri olan etkinlikte, bir öğrencinin "Siz 18 yaşında olsaydınız Türkiye'de kalmak ister miydiniz?" sorusu üzerine Bilal Erdoğan şu yanıtı verdi:

"ANKET YAPTIK..."

"Ben hiç gitmeyi istemezdim. 1999 yılında liseden mezun olduğumda İmam Hatip öğrencilerine bir katsayı adaletsizliği uygulandı ve istediğimiz üniversiteye gitmemiz imkansız hale geldi. Ben o yüzden yurt dışına gitmek zorunda kaldım. Gençlere anketler uyguladık Başkanım.

Yaklaşık %40'ının yurt dışına gitmek istediğini gösteriyor sonuçlar. Bunlarda ilk iki sırayı Almanya ve Amerika alıyor. Ama bu gençler Almanya'da da Amerika'da da gerçekten hayatın nasıl olduğunu falan kesinlikle bilmiyorlar tabii ki.

Amerikan halkı şu anda işte hayat pahalılığından şikayetçi, geçim zorluğundan şikayetçi. Bir örnek veriyorum mesela: Amerika'da işinizi kaybettiğiniz zaman kiranızı ödeyemezseniz kapıda kalırsınız. Mesela Türkiye'de kiracıyı kolay kolay kapının önüne kimse koyamaz. Mesela Türkiye'de evrensel sağlık sigortası dediğimiz bir GSS sistemi var. Amerika'da böyle bir sigorta sistemi yok. Amerika'da yeni evlendiniz diyelim; çocuk sahibi olma ihtimaliniz olduğu için yani benim zamanımda aylık 2.000 doların üzerindeydi ama 20 sene olmuş, şimdi herhalde 3-4 bin dolardır sağlık sigortası yaptırıyorsunuz.

Gençlerin bunların farkında olması çok önemli ve dünyada ne varsa alıp orada veya burada dönüp Türkiye'ye hizmet etmek... Selçuk Bayraktar örneğini çok veriyorum. Dünyanın en iyi üniversitelerinde gitti okudu. Türkiye'de olmayan bir uzmanlığı kazandı, Türkiye'ye geri döndü, o yetkinlikleri ülkesine kazandırdı ve şu anda o alanda Türkiye dünyanın zirvesinde. Selçuk Bayraktar sağ olsun dünyanın zirvesinde."

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Bilal Erdoğan’ın yurtdışındaki koşulların Türkiye'den kötü olduğu iddiası ve Amerika’da işsiz kalınca evsiz kalındığını söylemesi sosyal medyada tepki çekti.

Birçok kullanıcı, Türkiye’deki kira artışlarını ve geçim sıkıntısını hatırlatarak bu kıyaslamayı tartışmaya açtı.