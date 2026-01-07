Beykoz, enflasyonu ikiye katladı! İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler belli oldu

İstanbul'da 'daire' nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı 2025 yılında yüzde 29,47'lik bir artışla 56 bin 631 Türk Lirası seviyesine ulaştı. Endeksa verilerine göre, 2024 yılının Aralık ayında 43 bin 742 Türk Lirası olan ortalama metrekare fiyatı, bir yıllık süreçte bu seviyeye yükseldi. Mega kentteki bu artış oranı, 2025 yılı için yüzde 30,89 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon oranının bir miktar altında kaldı.

İLÇELER ARASI UÇURUM

Genel artış oranı enflasyonun gerisinde kalsa da, ilçe bazında yapılan değerlendirmeler konut piyasasında önemli farklılıklar olduğunu gözler önüne seriyor. Bazı ilçelerdeki değer artışları İstanbul ortalamasını aşarak yatırımcısının yüzünü güldürürken, bazıları ise oldukça sınırlı bir yükseliş gösterdi.

Enflasyon bu kez de konut fiyatında vurdu

FİYAT ARTIŞININ LİDERİ: BEYKOZ

2025 yılında İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 58,91'lik oranla Beykoz oldu. Bu ilçede ortalama metrekare satış fiyatı 101 bin 296 Türk Lirası'na ulaştı. Sektör temsilcileri, Beykoz'daki bu dikkat çekici artışı; ilçedeki konut arzının ve satış sayısının daha düşük olmasına, Boğaz hattında yer almasına ve geniş yeşil alanlara sahip olmasına bağlıyor.

Değer artışında Beykoz'u takip eden diğer ilçeler ise sırasıyla; yüzde 48,54 artış ve 69 bin 616 TL metrekare fiyatıyla Zeytinburnu, yüzde 47,43 artış ve 43 bin 54 TL metrekare fiyatıyla Güngören ve yüzde 44,84 artışla metrekaresi 48 bin TL olan Bahçelievler oldu.

İLK 10'DA YER ALAN DİĞER İLÇELER:

Maltepe: 80.007 TL/m² (%44,40 artış)

Üsküdar: 90.354 TL/m² (%43,29 artış)

Pendik: 55.684 TL/m² (%40,83 artış)

Ataşehir: 75.142 TL/m² (%40,58 artış)

Kartal: 67.816 TL/m² (%39,58 artış)

Şile: 64.854 TL/m² (%39,40 artış)[2]

EN PAHALILAR İLK ONDA YOK

İstanbul'un en değerli ve pahalı ilçeleri olarak bilinen Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Sarıyer'in 2025'teki fiyat artış oranlarıyla ilk 10'da yer almaması dikkat çekti. Buna karşılık Zeytinburnu, Bahçelievler ve Üsküdar gibi merkezi konumdaki ilçelerdeki yüksek artış oranları öne çıktı.

Anadolu Yakası, fiyat artışında ilk 10'a altı ilçe sokarak güçlü bir performans sergiledi. Beykoz ve Üsküdar'ın yanı sıra Ataşehir, Pendik, Kartal ve Şile de listede yer aldı. Şile'nin yeşil alan avantajıyla, Pendik ve Kartal'ın ise yeni konut projeleri arzının fazlalığıyla bu artışta etkili olduğu belirtiliyor.

EN DÜŞÜK ARTIŞLAR

Endeksa verilerine göre, 2025 yılında daire nitelikli konutlarda en düşük fiyat artışının yaşandığı ilçelerin başında yüzde 8,63'lük oranla Beyoğlu geldi. Bu ilçeyi sırasıyla; yüzde 19,85 artışla Sarıyer, yüzde 21,32 artışla Esenler, yüzde 21,86 artışla Fatih ve yüzde 23,91 artışla Esenyurt takip etti.

EN AZ YÜKSELEN 5 İLÇE: