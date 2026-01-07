BES'te devlet katkısı düşürüldü: Uzman isim tehlikeye dikkat çekti: Başka bir hesap mı var?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle birlikte, BES katılımcılarının yatırdıkları her 100 lira için devlet tarafından verilen 30 liralık katkı payı, 20 liraya düşürüldü. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan kararla birlikte BES'te birikim yapanlara verilen devlet desteği azaltılmış oldu.

Daha önce katılımcıları sisteme teşvik etmek amacıyla yüzde 30 olarak belirlenen devlet katkı oranı, bütçede "tasarruf" gerekçesiyle yüzde 20 seviyesine çekildi.

Düzenlemeye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik’ten geldi. Çelik, devletin kamu kaynaklarını özel sigorta şirketlerine aktarmasına tepki gösterirken aynı zamanda başka bir hesap olabileceği tehlikesine dikkat çekti:

"Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmüş. Prensip olarak yüzde 30'dan 20'ye düşmesine itirazım olmaz hatta sıfıra düşmesi gerekir. Devlet katkıyı BES'e değil SGK'ye yapsın! Devlet neden özel sigortacılık sistemine katkı yapsın ki? Bu doğru değil! Ancak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) gündemde olduğu bir dönemde bu uygulama ilginç geldi. BES'e devlet katkısının düşürülmesi, TES tartışmalarında Hükümetin elini zayıflatacaktır. Altında başka bir hesap var mı? Bilmiyorum."

Çelik'in işaret ettiği TES, ekonomi yönetiminin 2025 yılı sonunda açıkladığı Orta Vadeli Program'da yer almıştı. Sistemin, emekli olmak isteyen milyonlara yeni bir külfet getireceği eleştirilerine karşılık ekonomi yönetimi bu kısmı geçiştirmiş ve yorumları yalanlamıştı.

BES'teki devlet katkısının düşürülmesine ilişkin bir diğer değerlendirme de Sosyal Güvenlik Uzmanı ve halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci'den geldi.

BES'in ortaya çıktığı süreci anımsatan Cenkci şunları kaydetti:

"Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı ilk kez 1 Ocak 2013 tarihinde %25 olarak uygulamaya alındı. Bu düzenleme, vatandaşı uzun vadeli tasarrufa yönlendiren bir sosyal politika aracı olarak sunuldu.

2022 yılında yapılan değişiklikle devlet katkısı oranı %25’ten %30’a yükseltildi.

Ancak bugün gelinen noktada, Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan son düzenleme kapsamında, BES’te Türk lirası cinsinden ödenen katkı paylarına sağlanan devlet katkısı oranı %30’dan %20’ye düşürüldü. Yeni oran 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkısı oldu. 4632 sayılı Kanun’un Ek 2’nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, bireysel emeklilik sistemine giren ve cayma hakkını kullanmayan katılımcılar için sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 TL olarak yeniden belirlendi.

Bir yandan devlet katkısı oranı düşürülürken, diğer yandan sistemde kalmanın karşılığı sembolik bir tutarla sınırlandırılmaktadır. Tasarrufu teşvik etmesi gereken bir sistemde, yük giderek daha fazla vatandaşın omzuna bırakılmaktadır.

Bu düzenleme, sosyal devlet anlayışının değil; mali daralma refleksinin sonucudur."