Benzine zam mı geldi?

Akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda değişim zam haberleri ile oluyor. Brent petroldeki dalgalanma ile fiyatlar zamlanıyor.

İNDİRİMDEN ÇOK ZAM GELDİ

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık yukarı yönlü olduğunda Türkiye'de fiyatlar etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük düşüş yaşanmasına rağmen akaryakıt fiyatları haftalarca değişmemişti. Fiyatlardaki gerileme devam edince ancak haftalar sonra 22 Ekim'de motorine 1,30 TL indirim gelmişti.

Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Ancak indirim haberinin sevinci kısa sürdü. 25 Ekim'de motorine 3,04 TL'lik tarihi bir zam geldi. Tabelayı sarsan bu zammın ardından şimdi yeni bir artış daha yolda.

Benzinin litresine 85 kuruşluk zam bekleniyor. NTV’nin aktardığına göre, bugün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan fiyat değişikliği uygulanmayacak. Zammın yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!

30 Ekim 2025 Perşembe gününe ait akaryakıt tabelası şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin: 55.44 TL/LT

Benzin: 52.34 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 55.31 TL/LT

Benzin: 52.18 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

Motorin: 56.46 TL/LT

Benzin: 53.17 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR

Motorin: 56.77 TL/LT

Benzin: 53.52 TL/LT

LPG: 27.53 TL/LT



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişim dikkate alınarak belirleniyor.