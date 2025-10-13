Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Yayınlanma:
Güncelleme:
Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergilere yapılan zamların etkisiyle akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. 13 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları merak ediliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi etkenlerle sürekli değişiyor.

Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

benzinn.jpg

Akaryakıt tabelalarında fiyat ibaresi değişiyor!Akaryakıt tabelalarında fiyat ibaresi değişiyor!

EN SON 4 EYLÜL DE ZAM YAPILMIŞTI

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşti.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 13 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.15 TL

Motorin: 53.23 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51.98 TL

Motorin: 53.09 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 52.99 TL

Motorin: 54.25 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 53.32 TL

Motorin: 54.57 TL

LPG: 27.53 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Ekonomi
Cari 18,3, dış ticaret 62,6 milyar dolar açık verdi
Cari 18,3, dış ticaret 62,6 milyar dolar açık verdi
Dolar yeni haftaya düşüşle başladı
Dolar yeni haftaya düşüşle başladı
Maliye'den Mehmet Şimşek'in 19 Mart sözlerine jet yalanlama
Maliye'den Mehmet Şimşek'in 19 Mart sözlerine jet yalanlama