Benzin ne kadar oldu? İşte 6 Ocak akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda petrol fiyatları son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken, Türkiye 2026 yılını vergi artışıyla karşıladı. Otomatik vergi düzenlemesiyle benzin ve motorin fiyatları fırlarken, milyonlarca araç sahibi yeni yılın ilk sabahına maktu ÖTV zammıyla uyandı.

LPG ne kadar oldu? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Enerji maliyetlerindeki küresel düşüşe rağmen, Türkiye'deki pompa fiyatları vergi yüküyle tırmanmaya devam ediyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan güncelleme, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan değiştirdi.

YENİ YILIN İLK ÖTV AYARLAMASI YÜRÜRLÜKTE

Resmi Gazete’de 1 Ocak itibarıyla yayımlanan kararla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları yüzde 6,95 oranında artırıldı.

Bu vergi hamlesiyle beraber; benzin fiyatlarında litre başına 1,16 TL, motorin (mazot) fiyatlarında ise 1,08 TL'lik bir yükseliş kaydedildi. Milyonlarca şoför, dünya genelinde ham petrol fiyatları 60 dolar bandının altına inerken, yerel piyasada indirim yerine vergi artışıyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

6 Ocak 2026 Salı gününe ait akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.06 TL

Motorin litre fiyatı: 54.47 TL

LPG litre fiyatı: 29.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.85 TL

Motorin litre fiyatı: 54.26 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.88 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.21 TL

Motorin litre fiyatı: 55.77 TL

LPG litre fiyatı: 28.85 TL

AKARYAKITTA FİYAT BELİRLEME SÜRECİ

Türkiye'de akaryakıtın nihai satış fiyatı; Akdeniz piyasasında yayımlanan CIF ürün bedelleri ve döviz kurundaki dalgalanmalar esas alınarak hesaplanmaktadır.

1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...

Rafineri çıkış fiyatının üzerine maktu ÖTV ve EPDK payı eklenmekte, en son aşamada ise KDV ilavesiyle tabela fiyatı netleşmektedir. Küresel petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmeye rağmen, vergi kalemlerindeki bu artışlar ücretli çalışanların ve nakliye sektörü temsilcilerinin üzerindeki mali baskıyı daha da derinleştiriyor.