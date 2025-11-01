Benzin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda değişim zam haberleri ile oluyor. Brent petroldeki dalgalanma ile fiyatlar zamlanıyor.

İNDİRİMDEN ÇOK ZAM GELDİ

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık yukarı yönlü olduğunda Türkiye'de fiyatlar etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük düşüş yaşanmasına rağmen akaryakıt fiyatları haftalarca değişmemişti. Fiyatlardaki gerileme devam edince ancak haftalar sonra 22 Ekim'de motorine 1,30 TL indirim gelmişti.

Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Ancak indirim haberinin sevinci kısa sürdü. 25 Ekim'de motorine 3,04 TL'lik tarihi bir zam geldi. Tabelayı sarsan bu zammın ardından şimdi yeni bir artış daha yolda.

ZAM GELDİ

Benzinin dün (31 Ekim) litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

Böylece akaryakıtta tabela yeniden zamdan yana değişti.

Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!

Zam sonrası 1 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait akaryakıt tabelası şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.49 TL

Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.32 TL

Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.35 TL

Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.69 TL

Motorin litre fiyatı: 56.82 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişim dikkate alınarak belirleniyor.