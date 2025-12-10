Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 10 Aralık akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 10 Aralık akaryakıt fiyatları
Yayınlanma:
Akaryakıtta güncel tabela araştırılıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin radarında. İşte akaryakıtta güncel tabela...

Akaryakıtta tabela son dönemlerde sık sık değişiyor. Son olarak otogaza 4 Aralık Perşembe günü 80 kuruş zam geldi.

Geçen hafta benzin ve motorine gelen indirim haberi sürücülere bir nebze olsun nefes aldırmıştı ancak sevinç kısa sürdü. Kontağı çevirmek yine pahalıya patlayacak.

GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

2021/10/26/benzin.jpg

Otogaza 4 Aralık itibariyle 80 kuruş zam gelince fiyatlar yine yükseldi.

Akaryakıta tabela geçtiğimiz hafta değişmişti. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı.

Fakat uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi tersine çevirerek indirim getirmişti.

En son motorine gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan ettiTürkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte 28 Kasım'da benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu "çifte indirim" haberi, yüksek akaryakıt maliyetleri altında kontak çevirmekte zorlanan sürücüler için küçük bir nefes olsa da, fiyatlar halen can yakıcı seviyelerde seyrediyor.

Yapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haberYapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haber

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 ARALIK ÇARŞAMBA)2022/01/13/benzin.jpg

Zammın ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Ekonomi
Altın fiyatları Fed'e odaklandı!
Altın fiyatları Fed'e odaklandı!
Doları olanlar dikkat: Gözler Fed kararında
Doları olanlar dikkat: Gözler Fed kararında
Trump yeni Fed Başkanı için kararını verdi!
Trump yeni Fed Başkanı için kararını verdi!