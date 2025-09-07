Bayrampaşa Belediyesi’nden birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği

Bayrampaşa Belediyesi’nden birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği
Yayınlanma:
Okullar açılırken Bayarampaşa Belediyesi'nden okula başlayacak çocuklar için kırtasiye desteği sağlandı.

Bayrampaşa Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocuklara kırtasiye desteği sağlayacak. Hazırlanan destek paketleri, öğrencilerin okula başladığı gün, sınıflarında kendilerine teslim edilecek.

İLKOKULA YENİ BAŞLAYANLARA DESTEK

Yeni eğitim dönemine hazırlıklarını sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, okullarda temiz ve düzenli bir ortam oluşturmanın yanı sıra, bu yıl da ilkokul birinci sınıfa adım atacak minik öğrenciler için kırtasiye malzemesi desteği vereceğini duyurdu.

Destek paketleri, okul çantası, defter, kalem, silgi gibi temel ihtiyaçlardan oluşacak ve öğrencilerin ilk hafta ihtiyaç duyacakları birçok malzemeyi içerecek şekilde hazırlanacak.

BAŞKAN HASAN MUTLU’DAN EĞİTİM MESAJI

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Bayrampaşalı komşularım; yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul aile birliklerine, kıymetli velilerimize ve eğitim camiamızda emeği olan herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayacak, bu heyecanı ilk kez yaşayacak sevgili çocuklarımızı ve onların mutluluğunu paylaşacak değerli anne babaları içtenlikle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sizlerin bu güzel heyecanına ortak oluyor; birinci sınıf öğrencilerimize destek paketlerimizle eğitim hayatlarına küçük de olsa bir katkı sunmak istiyoruz.”

OKUL AİLE BİRLİKLERİNE BÜTÇE DESTEĞİ SÜRECEK

Başkan Mutlu, açıklamasında okul aile birliklerine yönelik katkıların da devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu yıl da meclis üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımızın desteğiyle tüm okul aile birliklerine bütçe desteği sunacağız. Okullarımızın bakım, onarım, temizlik, bahçe düzenlemesi gibi çeşitli ihtiyaçlarında; velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yönetimi ile dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Ekonomi
Ekonomide 3 yıllık program yarın açıklanacak!
Ekonomide 3 yıllık program yarın açıklanacak!
Şimşek'in programı halkın sırtında işliyor
Şimşek'in programı halkın sırtında işliyor
Bakan açıkladı: Suyu bedava verecekler
Bakan açıkladı: Suyu bedava verecekler