Bayrampaşa Belediyesi’nden birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği

Bayrampaşa Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocuklara kırtasiye desteği sağlayacak. Hazırlanan destek paketleri, öğrencilerin okula başladığı gün, sınıflarında kendilerine teslim edilecek.

İLKOKULA YENİ BAŞLAYANLARA DESTEK

Yeni eğitim dönemine hazırlıklarını sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, okullarda temiz ve düzenli bir ortam oluşturmanın yanı sıra, bu yıl da ilkokul birinci sınıfa adım atacak minik öğrenciler için kırtasiye malzemesi desteği vereceğini duyurdu.

Destek paketleri, okul çantası, defter, kalem, silgi gibi temel ihtiyaçlardan oluşacak ve öğrencilerin ilk hafta ihtiyaç duyacakları birçok malzemeyi içerecek şekilde hazırlanacak.

BAŞKAN HASAN MUTLU’DAN EĞİTİM MESAJI

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Bayrampaşalı komşularım; yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul aile birliklerine, kıymetli velilerimize ve eğitim camiamızda emeği olan herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayacak, bu heyecanı ilk kez yaşayacak sevgili çocuklarımızı ve onların mutluluğunu paylaşacak değerli anne babaları içtenlikle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sizlerin bu güzel heyecanına ortak oluyor; birinci sınıf öğrencilerimize destek paketlerimizle eğitim hayatlarına küçük de olsa bir katkı sunmak istiyoruz.”

OKUL AİLE BİRLİKLERİNE BÜTÇE DESTEĞİ SÜRECEK

Başkan Mutlu, açıklamasında okul aile birliklerine yönelik katkıların da devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: