Başkan fiyatı belirledi: Trabzon'a akın olacak

Başkan fiyatı belirledi: Trabzon'a akın olacak
Yayınlanma:
Kış Festivali öncesinde Başkan fiyatı belirledi... ASKON Trabzon Turizm Sektörü Başkanı Mustafa Akyüz sabit fiyatla misafirlerini zorlamadan ağarlayacaklarını söyledi. Kış aylarında karpostallık görüntüler veren Uzungöl'de düzenlenecek festivalle Trabzon'a akın olacak.

Sadece Trabzon'un değil Karadeniz bölgesinin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl bu yıl da kış festivaline ev sahipliği yapacak. Kar yağışı ve manzaranın keyfini sürecek turistler için hazırlıklar sürerken müjde ASKON'dan geldi.

Festival öncesi yerli ve yabancı turistlerin konaklama planlarını kolaylaştırmak için harekete geçen ASKON, oda fiyatlarını belirledi.

BAŞKAN FİYATI BELİRLEDİ

Taka Gazete'de yer alan habere göre; ASKON Trabzon Turizm Sektörü Başkanı Mustafa Akyüz, Uzungöl esnafıyla yapılan istişareler sonucunda festival süresinde konaklama fiyatlarının sabitlendiğini açıkladı.

baskan-fiyati-belirledi-trabzona-akin-olacak-2.jpg

Belirlenen fiyatların misafirleri zorlamayacağını ifade eden Akyüz, “Kış turizmini canlandırmak ve festival döneminde misafirlerimizin bütçesini zorlamadan konaklamasını sağlamak için bu fiyat politikasını benimsedik” dedi.

baskan-fiyati-belirledi-trabzona-akin-olacak-3.jpg

Festival süresi boyunca geçerli olacak konaklama fiyatları şu şekilde belirlendi:

2 kişilik oda (kahvaltı dahil): 3.500 TL

2 kişilik oda (kahvaltı hariç): 2.500 TL

baskan-fiyati-belirledi-trabzona-akin-olacak-5.jpg

TRABZON'A AKIN OLACAK

Festival organizasyonunun bölge turizmine sağlayacağı katkıya dikkat çeken Akyüz, sadece Uzungöl'ün değil, çevre esnaf ve turizm işletmelerinin de ekonomik anlamda bir hareketlilik yaşayağının altını çizdi.

baskan-fiyati-belirledi-trabzona-akin-olacak-7.jpg

Organizasyona katkı sunan kamu kurumları, yerel dernekler, Uzungöl halkı ve esnafa da teşekkür eden Akyüz, öneri ve taleplerde bulunmak isteyen vatandaşlar için dijital bir iletişim kanalı açtıklarını ifade ederek özellikle sosyal medya üzerinden gelen mesajlara önem verdiklerini ve halkla etkileşim halinde olduklarını söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ekonomi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Gümüşte dev sıçrama bekleniyor
Gümüşte dev sıçrama bekleniyor
Altın, gümüş, petrol... Mahfi Eğilmez tek tek saydı ve uyardı: 2026 tuhaf bir yıl olacak
Altın, gümüş, petrol... Mahfi Eğilmez tek tek saydı ve uyardı: 2026 tuhaf bir yıl olacak