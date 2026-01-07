Başkan fiyatı belirledi: Trabzon'a akın olacak

Sadece Trabzon'un değil Karadeniz bölgesinin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl bu yıl da kış festivaline ev sahipliği yapacak. Kar yağışı ve manzaranın keyfini sürecek turistler için hazırlıklar sürerken müjde ASKON'dan geldi.

Festival öncesi yerli ve yabancı turistlerin konaklama planlarını kolaylaştırmak için harekete geçen ASKON, oda fiyatlarını belirledi.

BAŞKAN FİYATI BELİRLEDİ

Taka Gazete'de yer alan habere göre; ASKON Trabzon Turizm Sektörü Başkanı Mustafa Akyüz, Uzungöl esnafıyla yapılan istişareler sonucunda festival süresinde konaklama fiyatlarının sabitlendiğini açıkladı.

Belirlenen fiyatların misafirleri zorlamayacağını ifade eden Akyüz, “Kış turizmini canlandırmak ve festival döneminde misafirlerimizin bütçesini zorlamadan konaklamasını sağlamak için bu fiyat politikasını benimsedik” dedi.

Festival süresi boyunca geçerli olacak konaklama fiyatları şu şekilde belirlendi:

2 kişilik oda (kahvaltı dahil): 3.500 TL

2 kişilik oda (kahvaltı hariç): 2.500 TL

TRABZON'A AKIN OLACAK

Festival organizasyonunun bölge turizmine sağlayacağı katkıya dikkat çeken Akyüz, sadece Uzungöl'ün değil, çevre esnaf ve turizm işletmelerinin de ekonomik anlamda bir hareketlilik yaşayağının altını çizdi.

Organizasyona katkı sunan kamu kurumları, yerel dernekler, Uzungöl halkı ve esnafa da teşekkür eden Akyüz, öneri ve taleplerde bulunmak isteyen vatandaşlar için dijital bir iletişim kanalı açtıklarını ifade ederek özellikle sosyal medya üzerinden gelen mesajlara önem verdiklerini ve halkla etkileşim halinde olduklarını söyledi.