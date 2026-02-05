Banka hesabını kullandıran yandı: Başsavcılıktan kritik uyarı geldi

Banka hesabını kullandıran yandı: Başsavcılıktan kritik uyarı geldi
Yayınlanma:
Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, geçen yıl "bilişim suçlarıyla mücadele" kapsamında yürütülen soruşturmalar kapsamında yaklaşık 70 kişinin tutuklandığını belirterek, "banka hesaplarının kullandırılmaması" uyarısında bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başsavcılık koordinesinde bilişim suçlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin soruşturma dosyasının açıldığını ve çok sayıda operasyonun düzenlendiğini söyledi.

İnternet ve telefon yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında banka hesabının kiralama yoluyla menfaat teminin öne çıktığını ifade eden Kara, dolandırıcılık şebekelerinin özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığına dikkati çekerek "banka hesabı kiralama" yoluyla işlenen suçlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bu tür girişimlerin vakit kaybedilmeden adli makamlara bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Kara, hesaplarını kullandıran kişilerin ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.

HESAPLARINI KULLANDIRANLAR AĞIR CEZALARLA KARŞI KARŞIYA

Son yıllarda artış gösteren ve özellikle gençleri hedef alan dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversitelerde ve okullarda bilgilendirme panellerinin düzenleneceğini söyleyen Kara, "Hesabını kullandırma, suça ortak olma" konulu bilgilendirme videolarının da yayınlandığını hatırlattı.

TBB'den dolandırıcılık uyarısı: Asla kullandırmayın

GENÇLER MASUM VAATLERLE TUZAĞA ÇEKİLİYOR

Dolandırıcılık şebekelerinin "kısa sürede para kazanacaksın", "hesabını kirala" ve "sadece para transferi yapacaksın" gibi masum görünen vaatlerle gençlerin banka hesaplarını kullandığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Bu hesaplar çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında kullanılıyor. Farkına varıldığında ise artık çok geç oluyor. Banka hesabını kiralamak basit bir hata değildir, ağır bir suçtur. Bu kişiler yargılanabiliyor. Bu da yıllarca hapis cezası ve çok yüksek adli para cezaları anlamına geliyor. 'Ben bilmiyordum' savunması maalesef çoğu dosyada kabul edilmiyor. 'Sadece para geldi, hemen gönderdim' diyen biri de suçlu olur çünkü banka hesabı kişiye özeldir ve üçüncü kişilere kullandırılamaz. Hesaba gelen paranın kaynağını sorgulamak kişinin sorumluluğundadır. Aksi bir hal kişinin eyleme kasten iştirak ettiğini gösterir. Hiç kimse banka hesabınızı masum gerekçelerle kiralamak istemez, suç işleme kastıyla sizden böyle bir talepte bulunur. Kolay para diye bir şey yoktur. Banka kartı, IBAN, mobil bankacılık bilgileri kimseyle paylaşılmaz."

KAYNAK: AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Ekonomi
İlk kez kadın başkan seçildi: TKYD'de koltuğa Nilgün Şimşek Ata oturdu
İlk kez kadın başkan seçildi: TKYD'de koltuğa Nilgün Şimşek Ata oturdu
Bakan duyurdu: Borçlarda yüzde 10 peşinat şartı kalktı
Bakan duyurdu: Borçlarda yüzde 10 peşinat şartı kalktı