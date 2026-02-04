Bakırda 'deli pazarı' uyarısı!

Altın ve gümüşün yanı sıra emtia piyasalarında yaşanan yükseliş yeni fırsatçılar yarattı.

Diğer metaller gibi rekora koşan bakır, acemi yatırımcılar için fırsattan çok dolandırılma yöntemi olabiliyor.

MAKAS AÇIK

Son dönemde kıymetli metallerde yaşanan baş döndürücü hareketlilik, yatırımcıyı altın ve gümüşün ötesinde yeni arayışlara itti. Ancak bu durum, ne yazık ki piyasadaki bilgi eksikliğinden faydalanmak isteyen "fırsatçılar" için de uygun bir zemin hazırladı.

Bakır yeni yatırım aracı oldu! Özellikle gençler alıyor

Özellikle bakıra yönelik artan ilgi, hurda değeri ile külçe satış fiyatı arasındaki uçurumun devasa boyutlara ulaşmasına neden olurken, uzmanlar bu durumun finansal bir felaketle sonuçlanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, piyasadaki bu "deli pazarı" ve yatırımcıyı bekleyen riskler, sektörün en yetkin isimleri tarafından şu şekilde değerlendiriliyor:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bakırın kilogram fiyatındaki alım-satım farkının rasyonel sınırları çoktan aştığını vurguluyor.

"BİR SENE DE BEKLESENİZ FARKI KAPATMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yıldırımtürk, bakırın hurda olarak kilogramının 500-600 lira seviyesinde olduğunu, ancak merdiven altı işletmeler tarafından külçe haline getirilerek 3 bin 500 liraya satıldığını belirterek bu aradaki devasa marja dikkat çekiyor.

Fiyatları rekor kırınca hemen harekete geçtiler: Türkiye'nin en büyük bakır madenini satacaklar

"Bir sene de bekleseniz bu farkı kapatmak mümkün değil" diyen uzman, bakırın asıl piyasasının Londra (LME) veya ABD (COMEX) gibi büyük borsalar üzerinden sanayi kuruluşlarınca yönetildiğini hatırlatıyor.

ALDIĞI ANDA YÜZDE 20 ZARAR

Ayrıca Yıldırımtürk, külçe altının KDV’den muaf olmasına karşın, faturalı külçe bakırda %20 KDV bulunduğunu, dolayısıyla yatırımcının daha ürünü aldığı anda %20 zarar ederek işe başladığını ifade ediyor. Benzer bir durumun gümüşte de yaşandığını söyleyen Yıldırımtürk, "150 bin liraya alınan gümüş, anında 135-140 bin liraya geri satılıyor; ben bunu 'deli pazarı' olarak yorumluyorum" sözleriyle piyasadaki oynaklığa işaret ediyor.

KÜLÇE BAKIRDAKİ BÜYÜK TEHLİKE

Altın üreticisi Murat Köle ise bu durumu doğrudan "fırsatçılık" olarak nitelendiriyor. Köle, finansal okuryazarlığı düşük olan kişilerin hedef seçildiğini belirterek, külçe bakırın kuyumcular nezdinde hiçbir karşılığının olmadığını ve kuyumcuların bu ürünü satın almayacağını dile getiriyor. Bakırın fiziki olarak saklanmasının da büyük bir sorun olduğunu kaydeden Köle, bu metalin oksitlendiğinde hızla siyahlaştığını ve muhafazasının altından çok daha zor olduğunu vurgulayarak, 3 bin 500 lira gibi fahiş fiyatlardan külçe bakır alımını kesinlikle tavsiye etmediğini belirtiyor.