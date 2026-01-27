Fiyatları rekor kırınca hemen harekete geçtiler: Türkiye'nin en büyük bakır madenini satacaklar

Madencilik sektöründe dengeleri değiştirecek bir gelişme gündeme düştü. Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır maden işletmesi olan Acacia Mining Enterprises (Acacia Maden) ortaklarının, varlık satışı için düğmeye bastığı iddia edildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bakır fiyatlarının küresel piyasalarda rekor seviyelere ulaşması, Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeninde satış sürecini tetikledi. Kastamonu’daki Göksırmak madeninin sahipleri, dev operasyon için yatırım bankası Goldman Sachs’ı yetkilendirdi.

GOLDMAN SACHS YETKİLENDİRİLDİ: HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bulunan Göksırmak bakır madenini işleten Acacia Maden’in hissedarları, şirketin tamamı ya da bir kısmı için gelecek teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Yetkilendirme: Satış süreci için küresel finans devi Goldman Sachs görevlendirildi.

Değerleme Hedefi: Şirket ortaklarının tam satış senaryosu için yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir değerleme hedeflediği belirtiliyor.

Süreç Durumu: Görüşmelerin henüz "erken aşamada" olduğu vurgulanırken, muhatap kurumlardan henüz resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi.

MADENİN SAHİPLERİ VE ORTAKLIK YAPISI

Göksırmak madeni, Türkiye'nin yerli sermaye gücü yüksek üç grubu tarafından yönetiliyor: Akfen Holding, Ilbak Holding ve Bacacı Yatırım Holding.

Şirket / Grup Rolü Proje / Maden Akfen Holding Hissedar Acacia Mining Enterprises İlbak Holding Hissedar Acacia Mining Enterprises Bacacı Yatırım Hissedar Acacia Mining Enterprises Konum Kastamonu / Hanönü Göksırmak Bakır Madeni

BAKIR RALLİSİ SATIŞ İŞTAHINI ARTIRDI

Satış kararının arkasındaki en büyük motivasyon, bakır fiyatlarının 2026 yılı başında test ettiği rekor seviyeler olarak gösteriliyor.

Yapay zeka yatırımları, elektrikli araç dönüşümü ve küresel arz sıkıntıları nedeniyle bakırın tonu 13 bin dolar bandını aşarken; maden varlıklarının piyasa değerleri de tarihi zirvelerine ulaştı.

Metaller değerlenince o hisseler uçtu

Göksırmak madeni, ürettiği yüksek tenörlü bakır konsantresinin tamamını ihraç ederek Türkiye'ye ciddi bir döviz girdisi sağlamasıyla biliniyor. 12 yıllık rezerv ömrü ve yıllık 120 bin ton konsantre kapasitesi, madeni küresel oyuncular için stratejik bir hedef haline getiriyor.