Bakır yeni yatırım aracı oldu! Özellikle gençler alıyor

Küresel piyasalarda bakırın tonu 13 bin doların üzerinde seyrederken; elektrikli araçlar, yapay zeka veri merkezleri ve enerji dönüşümü bu sanayi metalini "stratejik bir yatırım aracı" haline getirdi. Ancak piyasanın duayen isimleri, bakırın altın gibi "yastık altı" yapılabilecek bir varlık olmadığı konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

UZMANLARIN GÖZÜYLE BAKIR YATIRIMI

Piyasanın önde gelen isimleri, bakıra yönelik artan ilgiyi şu sözlerle değerlendirdi:

Mehmet Ali Yıldırımtürk (Altın ve Para Piyasaları Uzmanı): "Vatandaş 'altın ve gümüş çok yükseldi, yükselmemiş ne varsa onu alayım' arayışında. Ancak bakırda fiziki bir piyasa yok. 10 gram altın gibi 100 gram bakır alıp saklayamazsınız. İşlemler bankalarda sanal ortamda veya ekran üzerinde kontrat olarak yapılabilir. Bu, finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcılar için uygundur."

Şant Manukyan (İş Yatırım GMY): "Bakır artık stratejik bir öneme sahip. Yapay zeka ve elektrifikasyon talebi artırıyor. Ancak bakır spekülatif ve döngüsel bir enstrümandır. İyi çalışan bir ETF'i (Borsa Yatırım Fonu) yok; maden şirketleri veya vadeli kontratlar üzerinden takip edilmeli."

Dr. Nuri Sevgen (Anadolu Yatırım GM): "Bakır, diğer metallere göre ucuz kalmış görünüyor ve 'değerli metal' kategorisine girmeye aday. Ancak fiziki alıp tutmak altın gibi kolay değil; korozyon riski var. FX veya yurt dışı piyasalardaki fonlar üzerinden değerlendirilebilir."

BAKIRI 'DOKTOR' YAPAN NEDENLER

Emtia piyasalarında "Doctor Copper" (Doktor Bakır) olarak adlandırılan bu metal, ekonominin genel sağlığını gösteren en hassas indikatör olarak kabul ediliyor.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre mevcut yükselişin arkasında yatan yapısal gerçekler şunlar:

Arz Sıkışıklığı

Bakır cevheri tenörleri (kalitesi) son 25 yılda %1,2’den %0,6’nın altına geriledi. Yeni bir madenin keşfinden üretime geçmesi yaklaşık 17 yıl sürüyor.

Yapay Zeka ve Enerji

Veri merkezleri ve elektrikli araç şebekeleri devasa bir bakır talebi yaratıyor. 2035’e kadar enerji dönüşümünün 7 milyon ton ek talep oluşturması bekleniyor.

Stratejik Rekabet

Çin'in bakır işleme kapasitesindeki hakimiyeti, Batılı ülkeler için bakırı stratejik bir ham madde haline getirerek fiyatları yukarı itiyor.

Öte yandan Mehmet Ali Yıldırımtürk, gümüşte arzın zayıf görünmesine rağmen spekülatif hareketlerin yoğun olduğuna dikkat çekerek : "90 dolardan 109 dolara 20 günde gelen bir ürünü iyi sorgulamak gerekir." dedi.