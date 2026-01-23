Bakanlık harekete geçti: Anne sütü takibe alındı

Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ve elektronik ticarete konu edilmesini önlemek amacıyla yürüttüğü denetimlerin detaylarını paylaştı.

Anne sütü satışına yasak

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sürecin dijital ve geleneksel yöntemlerle titizlikle takip edildiğini belirtti.

DİJİTAL MECRALARA 684 BİN LİRALIK CEZA KISKACI

Bakan Bolat’ın açıklamalarına göre, denetim süreci şu şekilde işleyecek:

İdari Para Cezası

Yasağa aykırı davranan şahıslara ve bu ticarete aracılık eden platformlara 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Her İlana Ayrı Ceza

Aynı kişinin birden fazla ilan vermesi durumunda, her bir paylaşım ayrı bir ihlal sayılarak katlamalı yaptırım uygulanacak.

Platformlarla İş Birliği

Sosyal medya ve e-ticaret siteleriyle koordinasyon sağlanarak, anne sütü satışı içeren içerikler anında kaldırılacak ve sorumlular tespit edilecek.

Fazla kafein bebeğiniz için tehlike oluşturuyor: Kafein 1 saat içinde anne sütüne geçiyor

HALK SAĞLIĞI VE ENFEKSİYON RİSKİ

Bakan Bolat, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını hatırlatarak, kontrolsüz süt temininin bebeklerin sağlığını tehlikeye attığını vurguladı:

Sağlık kontrolüne tabi olmayan bu işlemlerin, olası enfeksiyon zincirlerinin tespit edilmesini imkansız kıldığı belirtildi.

Düzenlemenin sadece sağlık değil, aynı zamanda uluslararası hukuk normları ve etik ilkelerle de uyumlu olduğu ifade edildi.