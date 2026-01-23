Bakanlık harekete geçti: Anne sütü takibe alındı

Bakanlık harekete geçti: Anne sütü takibe alındı
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2025’te yasaklanan anne sütü ticaretine ilişkin denetimlerini sıkılaştırdı. Sosyal medya ve ilan sitelerini mercek altına alan bakanlık, kuralı çiğneyenlere 684 bin 214 liraya kadar ceza kesecek.

Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ve elektronik ticarete konu edilmesini önlemek amacıyla yürüttüğü denetimlerin detaylarını paylaştı.

Anne sütü satışına yasakAnne sütü satışına yasak

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sürecin dijital ve geleneksel yöntemlerle titizlikle takip edildiğini belirtti.

DİJİTAL MECRALARA 684 BİN LİRALIK CEZA KISKACI

2023/10/15/anne-sutunun-mucizevi-10-etkisi.jpg

Bakan Bolat’ın açıklamalarına göre, denetim süreci şu şekilde işleyecek:

İdari Para Cezası

Yasağa aykırı davranan şahıslara ve bu ticarete aracılık eden platformlara 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Her İlana Ayrı Ceza

Aynı kişinin birden fazla ilan vermesi durumunda, her bir paylaşım ayrı bir ihlal sayılarak katlamalı yaptırım uygulanacak.

Platformlarla İş Birliği

Sosyal medya ve e-ticaret siteleriyle koordinasyon sağlanarak, anne sütü satışı içeren içerikler anında kaldırılacak ve sorumlular tespit edilecek.

Fazla kafein bebeğiniz için tehlike oluşturuyor: Kafein 1 saat içinde anne sütüne geçiyorFazla kafein bebeğiniz için tehlike oluşturuyor: Kafein 1 saat içinde anne sütüne geçiyor

HALK SAĞLIĞI VE ENFEKSİYON RİSKİ

2023/10/15/sagilan-anne-sutu-nasil-saklanir-kullanilir-en-saglikli-tavsiyeler.jpg

Bakan Bolat, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını hatırlatarak, kontrolsüz süt temininin bebeklerin sağlığını tehlikeye attığını vurguladı:

Sağlık kontrolüne tabi olmayan bu işlemlerin, olası enfeksiyon zincirlerinin tespit edilmesini imkansız kıldığı belirtildi.

Düzenlemenin sadece sağlık değil, aynı zamanda uluslararası hukuk normları ve etik ilkelerle de uyumlu olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Ekonomi
Borsa İstanbul'da tarihi zirve! İlk kez bu sınırda
Borsa İstanbul'da tarihi zirve! İlk kez bu sınırda
Türkiye'nin zeytin devi 13 Şubat’ta 860 milyon lira ödeme yapacak
Türkiye'nin zeytin devi 13 Şubat’ta 860 milyon lira ödeme yapacak