Bakanlığın projesi borsada çakıldı

Borsa İstanbul'un genelinde yaşanan yükselişe karşın, TOKİ ve Emlak Konut destekli Damla Kent projesine yatırım yapanlar zarar etmeye devam ediyor. Ocak ayında borsa %23 değer kazanırken, Damla Kent sertifikaları yalnızca %0,7'lik bir artış gösterdi.

HALKIN YARISI PROJEDEN ÇEKİLDİ

Sözcü’nün haberine göre Ağustos 2025'te 7,59 TL'den halka arz edilen Damla Kent gayrimenkul sertifikaları, 6 Şubat Cuma günü 5,85 TL seviyesinde kapandı. Bu, halka arz fiyatının %23 altında bir değer anlamına geliyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, başlangıçtaki 767 bin yatırımcıdan yaklaşık 300 bini projede kaldı. 467 binden fazla yatırımcı sertifikalarını satarak projeden ayrıldı.

"ALTIN PİŞMANLIĞI" YAŞANIYOR

Kalan yatırımcılar, sosyal medyada tepkilerini ve zarar oranlarını paylaşıyor. Bir yatırımcı, "Damla Kent’in halka arzına girmek yerine altın alanlar zaten ev sahibi oldu" değerlendirmesini yaparken, bir diğeri "Halka arza 8 bin lotla girmiştim, 14 bin TL zarardayım" ifadelerini kullandı.

PROJEDE İLERLEME ORANI YÜZDE 10,51

Emlak Konut'un 15 Ocak tarihli verilerine göre, projenin fiziki ilerleme oranı %10,51'de kaldı. Toplam 2 bin 214 dairelik projede, şu ana kadar yalnızca 220 dairenin sahibi belirlendi. Projenin 2029 yılında tamamlanması planlanıyor. Halka arzdan bu yana sertifika piyasa değeri 4,9 milyar TL azalarak 16,5 milyar TL'ye geriledi. Bir daire sahibi olmak için gereken sertifika sayısı ise daire tipine göre 631 bin ile 1 milyon 384 bin arasında değişiyor.