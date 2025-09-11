Bakan Bolat: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Merkezefendi Kültür Merkezinde düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül törenine katıldı. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve iş insanları katıldı. Ödül töreninde konuşan Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatta önemli bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, şöyle konuştu:

"36 milyar dolar olan mal ihracatını 269 milyar dolara yükselttik. 14 milyar dolar olan hizmet ihracatını da 119 milyar dolara çıkardık. Özellikle dış ticaret açığımızı makul seviyelere getirmeye çalışmak, cari işlemler açığımızı geçen yıl 10, şu sıralar 18-19 milyar dolarda tutarak döviz dengelerini sağlayabilmek önemli başarılar, olumlu gelişmelerdir. Hedeflerimiz fiyat istikrarını sağlamak, döviz ve para piyasalarında güven ortamı oluşturmak ve iş insanlarının yatırım, üretim, istihdam, ithalat, ihracatta önlerini görerek ticareti arttırmalarını desteklemek. Son aylardaki ekonomik göstergelerde olumlu seyir başladı. Merkez Bankamız da politika faizini enflasyondaki 15 ay üst üste 46 puanlık geriye gidişten 40,5'e çekti. 2,5 puan indirimi yaptı. Bunun karşılığı Eximbank'ta ihracat ve reeskont kredilerinde de indirim yansıtıldı. Yarından itibaren ihracat ve reeskont kredisi kullanmak isteyenler için net maliyet yüzde 25,5'e gerilemiş oldu. Bu rakamlar piyasadaki ticari kredi maliyetlerinin neredeyse yarısından biraz fazla konumunda. İhracatçılarımız, Merkez Bankası'nın günlük 4 milyar limitini sonuna kadar kullanıyorlar. Önümüzdeki kısa sürede günlük limitin de artırılacağını söyleyebilirim. Bu konuda çalışmalar devam ediyor."

Türkiye ekonomisinin zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini belirterek, "Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük. Bunun dinamosu motoru sanayi sektörü oldu. Sanayi sektörümüz ikinci çeyrekte yüzde 6,1 büyüdü. Bu tempo inşallah üçüncü ve dördüncü çeyrekte de devam edecek. Yılı yüzde 3,5-4 arasında bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum." diyen Bakan Bolat, "Aldığımız bütçenin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza aktarıyoruz. Geçen yıl 24, bu yıl 33 milyardı. Önümüzdeki yıl 45 milyar liralık ihracat desteklerimiz hibe olarak ihracatçılarımıza sunulacak. Bu yüzde 36'lık bir artış anlamına gelmekte, bu da ihracata verdiğimiz önemi göstermekte. Cumhurbaşkanımızın bize hedef olarak gösterdiği 2025 yıllı 390 milyar dolarlık ihracata ulaşacağız. Seneye de Allah nasip ederse 400 milyar doları rahatça aşabileceğiz. Bu noktada bu yıl ilk 8 ayda 7,4 milyar dolar ihracat artışı sağladık. Her ay ortalama 1 milyar dolar artışımız. Hizmet ihracatında da 115'ten 119'a çıktık. Ağustos, eylül, ekim ayları turizm açısından gelirlerin yüksek olduğu aylar, 121 milyar dolar hedefimize rahatça ulaşabileceğiz. Türkiye ekonomisi zorluklara rağmen büyümeye devam ediyor. Şimdi bu zorluklar içinde ne beklenebilir? Üretim daralmıştır, düşmüştür beklenebilir değil mi? Zaten bütün uluslararası kuruluşlar, yüzde 1,5-2 gibi tahmin ettikleri büyüme oranımızı artık yüzde 3,5 civarına çekmek durumunda kaldılar." dedi.

Terörsüz Türkiye'nin getireceği kaynağın ekonomik kalkınmaya harcanacağını da sözlerine ekleyen Bolat, "Biz milli gelirimizi 238 milyar dolardan bir trilyon 474 milyar dolara 6 katından fazla yükseltebildiysek bu yapılan reformlar ve harcamalar sayesinde olmuştur. İnşallah daha iyi olacak. Bayrağı hep birlikte yükselteceğiz. Önemli olan ülkemizin ortak faydaları olan vatanımız, vatandaşımız, bayrağımız, ezanımız, milletimizdir. Biz birlik ve beraberlik içinde huzur içinde terörsüz Türkiye'nin de getireceği kaynak tasarrufunu ekonomik kalkınmayı harcayarak ülkemizi çok daha parlak yarınlar hep birlikte ulaştıracağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Bolat'a DENİB Başkanı Memişoğlu tarafından Yatağan Palası hediye edildi. Bakan Bolat, daha sonra ihracatta dereceye giren iş insanlarına plaketlerini verdi.