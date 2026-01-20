Bakan açıkladı: 19 bin lira verilecek ama 8 şartı var!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ödenen günlük ödeme tutarlarında güncellemeye gidildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, gençlerin iş gücü piyasasına katılımını teşvik etmek amacıyla sağlanan maddi desteğin artırıldığı belirtildi.

GÜNLÜK ÖDEME TUTARLARI YÜKSELTİLDİ

Bakan Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre, daha önce günlük 1083 lira olarak uygulanan cep harçlığı, 2026 yılı itibarıyla 1375 liraya çıkarıldı. Işıkhan, programa ayda 14 gün boyunca katılım gösteren bir üniversite öğrencisinin aylık toplam 19 bin 250 lira destek alacağını ifade etti.

Bu düzenleme ile eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin kuvvetlendirilmesi ve gençlerin sektörel tecrübe kazanması hedefleniyor.

GENÇLİK PROGRAMI VE BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversiteleriyle yapılan iş birlikleri çerçevesinde, kamusal hizmetlerin yürütülmesine katkı sunmak amacıyla öğrencilere teorik ve pratik eğitim imkanı tanıyan kısmi zamanlı bir çalışma modelidir.

ŞARTLAR NE?

Programdan yararlanmanın 8 şartı var. Başvuracak gençlerin bu şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Programa dahil olmak isteyen gençler için belirlenen temel kriterler şunlar:

Programdan sadece devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler faydalanabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olmak.

İŞKUR sistemine kayıtlı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak.

Herhangi bir yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvuru tarihinden önceki son bir ayda ve program başlayana kadar ilgili kuruluşlarda çalışmamış olmak.

Son bir ay içerisinde sigortalı (4/a) olarak bildirilmemiş olmak.

Belirlenen hane gelir şartını karşılamak ve yüklenici konumundaki üniversitenin öğrencisi olmak.

TOPLAM YARARLANMA SÜRESİ SINIRLI

Katılımcılar, programa devam ettikleri her gün için 1375 liralık ödemeyi almaya hak kazanacaklar.

Ancak programın sürekliliği konusunda belirli bir sınır bulunuyor; bir katılımcı bu imkandan en fazla 140 gün boyunca yararlanabiliyor.