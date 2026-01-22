Ay’da sanayi devrimi masada!

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, iddialı Avrupa projesi, yerel ay hammaddelerinden baskılı elektronik için mürekkepler ve katmanlı üretim için tozlar üretmeyi öngörüyor.

Proje, İngiliz şirketi Metalysis tarafından geliştirilen, erimiş tuz elektrolizi yoluyla regolitten oksijen çıkarma teknolojisine dayanmaktadır.

Toprak örtüsü yaklaşık %40-45 oranında oksitlere bağlı oksijen içerir. Elektroliz işlemi sırasında kalsiyum klorür 800-1000°C'ye kadar ısıtılır, ardından bir elektrik akımı oksijeni serbest bırakır.

Deneylerde, 2019'dan beri İngiliz Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile ortaklaşa yürütülen geliştirmeler temelinde Metalysis tarafından hazırlanan simüle edilmiş ay toprağı kullanılıyor.

Oksijen uzaklaştırıldıktan sonra, elektriksel olarak iletken metal alaşımlarından oluşan bir karışım kalır. Önceki yaklaşımlardan farklı olarak, yeni proje bu kalıntıyı yapısal malzeme olarak kullanmaya değil, elektronik bileşenlerin üretimine uygun şekillere dönüştürmeye odaklanmaktadır.

Proje kapsamında ekip, işlenmiş regolitten iletken mürekkepler ve tozlar üretmeyi ve bunların baskılı elektronik ve eklemeli üretimdeki uygulamalarını göstermeyi planlıyor.

3D baskı uzmanı Andreas Wehe Larsen'e göre, projenin amaçlarından biri, antenler de dahil olmak üzere iletken elemanların doğrudan ay yüzeyinde üretilmesi fikrinin uygulanabilirliğini göstermektir.

Geliştiriciler, bu teknolojiyi gelecekteki ay yerleşimlerinin yaşanabilir modüllerindeki elektronik cihazların, robotik sistemlerin ve elektrik şebekelerinin yerel onarımı için bir temel olarak kullanmayı öngörüyorlar.