Avrupa’da petrol kokusu tarihe karışıyor! VW elektrikli tahtı kaptı!

Tamamen elektrikli araçlardaki liderlik, Avrupa'da toplam 247.900 adet saf elektrikli araç teslimatıyla hacim olarak da kendini gösteriyor. Bu performans, Volkswagen'in elektrikli ürün gamının, Avrupa genelindeki sürücülerin farklı ihtiyaçlarına ve kullanım alışkanlıklarına cevap verebilen kapsamlı bir teklif olduğunu gösteriyor. Saf elektrikli modellerden oluşan ID. ailesi, geniş kategori kapsamı ve teknoloji, pratiklik ve günlük kullanım kolaylığının birleşimi sayesinde markanın Avrupa pazarındaki varlığının temel direklerinden biri haline geldi.

Volkswagen, 2026-2027 iki yıllık döneminde, kapsamlı bir yenileme ve tamamen elektrikli araç (BEV) ürün gamının daha da genişletilmesiyle elektrikli stratejisinin bir sonraki aşamasına giriyor. ID. Polo, ID. Polo GTI ve ID. Cross gibi yeni modellerin, markanın Avrupa pazarının en kritik ve ticari segmentlerindeki varlığını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Özellikle önemli olan , 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen ve Volkswagen'in en küçük tamamen elektrikli modeli olarak konumlandırılan ID.EVERY1'dir . Şehir içi mobiliteye, işlevselliğe ve erişilebilirliğe odaklanan ID.EVERY1, markanın elektrikli mobiliteyi daha fazla sürücü için bir seçenek haline getirme stratejik hedefini güçlendiriyor.

Volkswagen'in Avrupa'da tamamen elektrikli araçlardaki liderliği, elektromobilite'nin artık markanın stratejisinin merkezinde yer aldığını, süreklilik, kapsam ve otomobilciliğin geleceğine yönelik net bir yönelim sergilediğini teyit etmektedir.