Avrupa’da petrol kokusu tarihe karışıyor! VW elektrikli tahtı kaptı!

Avrupa’da petrol kokusu tarihe karışıyor! VW elektrikli tahtı kaptı!
Yayınlanma:
Volkswagen, sürüş teknolojisinden bağımsız olarak Avrupa'daki toplam satışlarda lider konumunu korurken, stratejik açıdan önemli bir başarıya daha imza atarak Avrupa pazarında tamamen elektrikli araç (BEV) satışlarında bir numaralı marka oldu . Bu sonuç, Volkswagen'in otomotiv endüstrisinin elektrikli çağa geçişindeki öncü rolünü teyit ediyor.

Tamamen elektrikli araçlardaki liderlik, Avrupa'da toplam 247.900 adet saf elektrikli araç teslimatıyla hacim olarak da kendini gösteriyor. Bu performans, Volkswagen'in elektrikli ürün gamının, Avrupa genelindeki sürücülerin farklı ihtiyaçlarına ve kullanım alışkanlıklarına cevap verebilen kapsamlı bir teklif olduğunu gösteriyor. Saf elektrikli modellerden oluşan ID. ailesi, geniş kategori kapsamı ve teknoloji, pratiklik ve günlük kullanım kolaylığının birleşimi sayesinde markanın Avrupa pazarındaki varlığının temel direklerinden biri haline geldi.

volswogen.jpg

Volkswagen, 2026-2027 iki yıllık döneminde, kapsamlı bir yenileme ve tamamen elektrikli araç (BEV) ürün gamının daha da genişletilmesiyle elektrikli stratejisinin bir sonraki aşamasına giriyor. ID. Polo, ID. Polo GTI ve ID. Cross gibi yeni modellerin, markanın Avrupa pazarının en kritik ve ticari segmentlerindeki varlığını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

vw-id-7.jpg

Özellikle önemli olan , 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen ve Volkswagen'in en küçük tamamen elektrikli modeli olarak konumlandırılan ID.EVERY1'dir . Şehir içi mobiliteye, işlevselliğe ve erişilebilirliğe odaklanan ID.EVERY1, markanın elektrikli mobiliteyi daha fazla sürücü için bir seçenek haline getirme stratejik hedefini güçlendiriyor.

Volkswagen'in Avrupa'da tamamen elektrikli araçlardaki liderliği, elektromobilite'nin artık markanın stratejisinin merkezinde yer aldığını, süreklilik, kapsam ve otomobilciliğin geleceğine yönelik net bir yönelim sergilediğini teyit etmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Ekonomi
Restoranlarda yeni uygulama: O ücretler kaldırılıyor!
Restoranlarda yeni uygulama: O ücretler kaldırılıyor!
Amerikan devi iflas etti ve kapandı: Hangi ürünler piyasadan çekiliyor?
Amerikan devi iflas etti ve kapandı: Hangi ürünler piyasadan çekiliyor?