Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye 200 milyon Euro kredi verdi

Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye 200 milyon Euro kredi verdi
Yayınlanma:
Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’deki faaliyetlerini yeniden canlandırma kararı alarak Türk Eximbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na toplam 200 milyon euro kredi sağlayacak.

Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) birkaç yıllık durgunluktan sonra Türkiye'ye geri döndü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan "niyet beyanı" ile Türkiye-AB mali iş birliğinde yeni bir dönüm noktasına girildi.

Türk Eximbank’a 100 milyon Euro, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na (TKYB) 100 milyon Euro kredi hattı açıldı.

KREDİ NEREYE KULLANILACAK?

2021/11/12/merkez-bankasi-doviz-rezervi.jpg

Bu fonlar; yeşil dönüşüm projeleri, bağlantısallık, deprem sonrası toparlanma süreci ve ekonomik dayanıklılığı artıracak yatırımlarda kullanılacak.

Şimşek, bu adımı Türkiye ile Avrupa finans kuruluşları arasındaki ilişkilerin "yeniden canlanması" olarak tanımladı.

BAKAN ŞİMKŞEK'TEN "GÜMRÜK BİRLİĞİ" UYARISI

Bakan Şimşek, AB Komiseri Marta Kos ile yaptığı görüşmede ekonomik ilişkilerin kalbi olan Gümrük Birliği’nin mevcut halini eleştirdi.

Mevcut anlaşmanın hizmet ticareti, kamu alımları ve tarım ürünlerini kapsamadığını belirten Şimşek, bu durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı.

AB'nin Hindistan ve Latin Amerika ile ticaretini derinleştirirken, 5. büyük ortağı olan Türkiye ile entegrasyonu göz ardı etmesinin "makul olmadığını" ifade etti.

Şimşek, Türkiye’nin stratejik hedefinin hala AB’ye tam üyelik olduğunu dile getirdi.

VİZE KOLAYLIĞI VE SIĞINMACI DESTEĞİ MASADA

2024/05/20/6f6372f7-741a-4f59-81eb-91f1c703f6f1-schengen.webp

AB Komiseri Marta Kos’un Ankara ziyareti sadece ekonomiyle sınırlı kalmadı:

Türk vatandaşlarının çok girişli Schengen vizelerine erişimini kolaylaştıran "Cascade" (kademeli) sistemindeki ilerlemeler memnuniyetle karşılandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Ekonomi
Tapu sahiplerine vergi şoku
Tapu sahiplerine vergi şoku
İftar menü fiyatları belli oldu: 4 kişilik ailenin yemeği 2 bin lirayı aştı
İftar menü fiyatları belli oldu: 4 kişilik ailenin yemeği 2 bin lirayı aştı