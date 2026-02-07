Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye 200 milyon Euro kredi verdi

Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) birkaç yıllık durgunluktan sonra Türkiye'ye geri döndü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan "niyet beyanı" ile Türkiye-AB mali iş birliğinde yeni bir dönüm noktasına girildi.

Türk Eximbank’a 100 milyon Euro, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na (TKYB) 100 milyon Euro kredi hattı açıldı.

KREDİ NEREYE KULLANILACAK?

Bu fonlar; yeşil dönüşüm projeleri, bağlantısallık, deprem sonrası toparlanma süreci ve ekonomik dayanıklılığı artıracak yatırımlarda kullanılacak.

Şimşek, bu adımı Türkiye ile Avrupa finans kuruluşları arasındaki ilişkilerin "yeniden canlanması" olarak tanımladı.

BAKAN ŞİMKŞEK'TEN "GÜMRÜK BİRLİĞİ" UYARISI

Bakan Şimşek, AB Komiseri Marta Kos ile yaptığı görüşmede ekonomik ilişkilerin kalbi olan Gümrük Birliği’nin mevcut halini eleştirdi.

Mevcut anlaşmanın hizmet ticareti, kamu alımları ve tarım ürünlerini kapsamadığını belirten Şimşek, bu durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı.

AB'nin Hindistan ve Latin Amerika ile ticaretini derinleştirirken, 5. büyük ortağı olan Türkiye ile entegrasyonu göz ardı etmesinin "makul olmadığını" ifade etti.

Şimşek, Türkiye’nin stratejik hedefinin hala AB’ye tam üyelik olduğunu dile getirdi.

VİZE KOLAYLIĞI VE SIĞINMACI DESTEĞİ MASADA

AB Komiseri Marta Kos’un Ankara ziyareti sadece ekonomiyle sınırlı kalmadı:

Türk vatandaşlarının çok girişli Schengen vizelerine erişimini kolaylaştıran "Cascade" (kademeli) sistemindeki ilerlemeler memnuniyetle karşılandı.