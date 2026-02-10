Aralarında mali müşavirler de var: 40 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, sosyal medya reklamları üzerinden ağlarına düşürdükleri insanları dolandıran devasa bir yapıyı ortaya çıkardı.

Aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu şebekenin, kurdukları paravan şirketler ve sahte uygulamalar üzerinden milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Şüphelilerin, takibi imkansız hale getirmek için karmaşık bir sistem kullandıkları tespit edildi:

Sahte Uygulama

Mağdurların cep telefonlarına "IN.Pro" adlı bir yatırım uygulaması yükletilerek sisteme dahil edildikleri görüldü.

Kar Vaadi

Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarla, borsa hisselerinden günlük alım-satım yaparak sermayenin 5 katı kadar kâr elde edileceği vadedildi.

Para Aklama Trafiği

Toplanan paralar önce 50 farklı paravan şirketin hesaplarına, ardından ikinci ve üçüncü şahıs hesaplarına aktarıldı. Son aşamada ise bu paralar kripto platformlarına gönderilerek izi kaybettirildi.

127 MİLYON LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında ulaşılan mali veriler, dolandırıcılığın boyutlarını gözler önüne serdi.

Kurulan şirketler üzerinden toplamda 127 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği saptandı.

Şüphelilerin sadece bir mağdurdan (Y.G.) 102 milyon liranın üzerinde para aldıkları belirlendi. Diğer mağdurlar A.Y., M.E.K., H.K. ve U.S.K.'nın ise toplamda yaklaşık 13 milyon lirası dolandırıldı.

Teknik takip neticesinde mağdurlardan binlerce dolarlık ek ödemelerin de alındığı tespit edildi.

OPERASYONUN BİLANÇOSU VE HUKUKİ SÜREÇ

16 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarla gözaltına alınan 68 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlikçe 40 şüphelinin tutuklanmasına, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına hükmedildi.

Soruşturma kapsamında toplam 154 şüpheli tespit edildi; bunlardan 44'ünün zaten farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Paranın aklanmasına 3 kuyumcu şirketinin ve hesaplarını kullandıran 45 şahsın aracılık ettiği saptandı.