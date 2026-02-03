Araç sahiplerine uyarı geldi: Cezası 36 bin lira!

Trafikte hava kirliliğini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, ölçümü eksik olan veya standartlara uymayan araç sahiplerine rekor seviyede idari para cezası uygulanacak. Üstelik bu eksiklik, araç muayenesinde "ağır kusur" sayılarak aracın trafiğe çıkışını engelleyecek.

2026 YILI CEZA MİKTARLARI

Bakanlık tarafından yürütülen denetimlerde Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden yapılan kontrollerde şu cezalar uygulanacak:

Geçerli Ölçümü Bulunmayanlara: 17.957 TL

Standartlara Aykırı Emisyon Salınımı Yapanlara: 35.936 TL

MUAYENEDE "AĞIR KUSUR" SAYILIYOR

TÜVTÜRK, egzoz emisyon ölçümünün periyodik araç muayenesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. Geçerli bir emisyon raporu olmayan araçlar:

Muayene raporunda "Ağır Kusurlu" olarak işaretlenir.

Periyodik muayeneden geçemez ve onay alamaz.

ÖLÇÜM PERİYOTLARI NASIL?

Mevzuata göre araç türüne göre ölçüm sıklığı şu şekilde oluyor:

Hususi (Binek) Araçlar: İlk 3 yaş sonunda ve sonrasında 2 yılda bir.

Ticari Araçlar: İlk 1 yaş sonunda ve sonrasında her yıl.

NEREDE YAPTIRILABİLİR?

TÜVTÜRK, Türkiye genelindeki 218 sabit istasyonunda Bakanlık yetkisiyle bu hizmeti sunuyor.

Ölçüm sırasında aracın motor, yakıt sistemi ve egzoz arıtma (katalitik konvertör, partikül filtresi vb.) ünitelerinin teknik yeterliliği denetleniyor.