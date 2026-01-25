Arabalara takılan bisiklet tekerleğinin amacı ne?

Otomotiv sektörünün son yıllarda geçirdiği değişimler, daha önce doğal kabul edilen birçok değişmez ilkeyi alt üst etti. Sonuç olarak, daha önce en modern insanları bile etkileyecek görüntüler ve teknolojik çözümler artık giderek daha sık ön plana çıkıyor.

Örneğin, hidrojenle çalışan araçlar zaten piyasada, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan arabalar ise ticarileşmeye sadece birkaç adım uzaklıkta görünüyor. Ancak, günümüzün sürekli değişen otomotiv sektöründe bile hala bazı şaşırtıcı olaylar yaşanıyor .

Tipik bir örnek, internette yaygın olarak dolaşan ve üzerine kasıtlı olarak son derece küçük tekerlekler takılmış bir arabayı gösteren görüntülerdir . Görsel materyalden de görülebileceği gibi, tekerlekler geleneksel tekerleklerden gözle görülür şekilde daha küçüktür ve bir otomobil uygulamasından ziyade bisiklet kullanımına daha çok benzemektedir.

Söz konusu fotoğraflarda gösterilen tekerlekler EZ Roller-Spinner olarak adlandırılır ve dar alanlarda araçların hareket ettirilmesi için özel ekipmandır. Esasen, normal tekerleklerin kullanımının mümkün olmadığı durumlarda araçların taşınmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış yardımcı manevra tekerlekleridir .

Kullanım amacı iki yönlüdür: Bir yandan, bir aracın belirli alanlarda hareket etme olanak sağlarlar. Yeni jantların henüz teslim edilmediği ancak aracın taşınması gerektiği durumlarda, örneğin park etme veya sergilerde,.

Öte yandan, özellikle çamurluklarda veya süspansiyonda ciddi hasar olduğunda ve geleneksel tekerleklerin takılmasına izin vermediğinde, tamir atölyelerinde yaygın olarak kullanılırlar .

EZ Roller-Spinners, normal tekerleklerin yerini geçici olarak alarak doğrudan aracın göbeğine monte edilirken, bazı versiyonlarında merkez sabit kalırken jantın dış kısmının döndüğü bir dönme mekanizması da bulunur .

Aynı zamanda, bu sistemlerin kullanımı, aracın hareketsiz kalmasına neden olan ciddi mekanik arızalar durumlarında özellikle faydalı olmaktadır. Bu gibi senaryolarda, araç tekerleklerin ek ağırlığı olmadan ve şanzıman sistemine veya mekanik parçalara ek hasar vermeden manuel olarak hareket ettirilebilir.