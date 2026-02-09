Apple sessizce uygun fiyatlı iPhone 17e'yi hazırlıyor

WCCFTech'in tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı habere göre Apple, 19 Şubat Perşembe günü yeni giriş seviyesi akıllı telefonu iPhone 17e'yi tanıtabilir.

Piyasa gözlemcileri, Apple'ın bütçe dostu akıllı telefonunu sessiz sedasız, muhtemelen sadece bir basın bülteniyle duyurmasını bekliyor. Yani, cihazın resmi bir tanıtımı planlanmıyor.

apple-store.webp

Ön bilgilere göre, iPhone 17e'deki en önemli yenilik, eski moda çentik tasarımından tamamen vazgeçilerek dinamik bir ada ekranına geçilmesi olacak; bu da uygun fiyatlı modelin tasarımını Apple'ın amiral gemisi modelleriyle aynı seviyeye getirecek.

Ekran kompakt kalacak: 60Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED panel. Akıllı telefonun A19 SoC çipi, kendi C1 modemi, 48 megapiksel arka kamera, 12 megapiksel ön kamera ve manyetik kablosuz şarj desteği içereceği söylentileri dolaşıyor.

mobile-phones.webp

Yeni iPhone 17e'nin beklenen perakende satış fiyatı 600 dolar. Elbette, söylentilerin hiçbiri Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Her zamanki gibi, markanın hayranları modelin duyurulduğu gün daha fazla ayrıntı öğrenecekler.

Apple, uygun fiyatlı bir akıllı telefon piyasaya sürerek, Android platformundan yeni kullanıcıları kendi ekosistemine çekmeyi hedefliyor; zira Android'de, iPhone 17e için beklenen 600 dolardan bile çok daha düşük fiyatlı birçok model bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

