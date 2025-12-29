Ankara'da arabası olana kötü haber! Zam geldi

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan yeni kararla birlikte, şehir genelindeki belediye otopark ücretlerine zam yapıldı.

Ankara'daki sürücüler için zam haberi geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 5. birleşiminde görüşülen ve BELTAŞ işletmesindeki otoparkları kapsayan yeni fiyat tarifesi oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, Başkent’in dört bir yanındaki otopark ücretlerine zam geldi.

YENİ OTOPARK TARİFESİNDE 'MERKEZ' AYRIMI

guvenpark.jpg

Yeni düzenlemede 0-15 dakikalık ücretsiz park uygulaması korunsa da, bu sürenin aşılması durumunda ödenecek tutarlar katlandı. Ücretler, otoparkın bulunduğu bölgeye göre iki farklı kademede uygulanacak:

Genel Otopark Tarifesi:

0-15 dakika: Ücretsiz

2 saate kadar: 100 TL

2-4 saat arası: 140 TL

4-8 saat ve üzeri: 160 TL

Ulus, Kızılay, Kale ve Necatibey Bölgesi: Trafiğin en yoğun olduğu Ulus, Kızılay (Rüzgarlı), Kale Tarihi Kent Bölgesi ve Necatibey Caddesi yol boyu otoparklarında ise fiyatlar çok daha yüksek belirlendi:

2 saate kadar: 150 TL

2-4 saat arası: 200 TL

4-8 saat ve üzeri: 250 TL

TOPLU TAŞIMAYA ZAM YAPILMIŞTI

2025/12/12/ankara-ulasim.jpg

Geçtiğimiz hafta alınan kararla Ankara'da toplu taşıma ücretlerine de yüzde 35 zam yapılmış; tam bilet 35 TL'ye, öğrenci bileti ise 17 TL'ye yükseltilmişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

