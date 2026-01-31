Altın ve gümüş uçtu vatandaş metallere akın etti! Uzmanı uyardı: O dolandırıcılığa dikkat

Yayınlanma:
Altın ve gümüşün keskin yükselişinin ardından vatandaşların paladyum, platin gibi kıymetli madenlere yönelmesi Kapalıçarşı'yı karıştırdı. Esnaf, sosyal medya etkisiyle bilinmeyen madenlere yönelenleri, dolandırılma riskine karşı uyarıyor.

Enflasyon karşısında birikimini korumaya çalışan vatandaşlar, alternatif yatırım arayışıyla bilinmeyen kıymetli madenlere yöneldi. Sosyal medyada yükselen "paladyum, platin" gibi emtia furyası, İstanbul Kapalıçarşı'daki kuyumcuların kapısını aşındıranları artırdı.

SOSYAL MEDYA FURYASI KUYUMCULARA YÖNELTTİ

Altın ve gümüş fiyatlarındaki rekor artışların ardından, diğer madenlerin de değerleneceği beklentisi sosyal medyada yayıldı. Bu durum, vatandaşları paladyum, platin ve hatta bakır gibi emtiaları fiziki olarak almaya itti. Kapalıçarşı esnafı, "Sosyal medyanın gazına gelmeyin, dolandırıcılara alan açmayın" diyerek vatandaşı uyarıyor.

ESNAF: "HURDACIYA GİT" DİYE GÖNDERİYORUZ

Sözcü’nün haberine göre Kuyumcular, alışılmadık maden talepleri karşısında şaşkın. Bir esnaf, "Geçen gün birisi bakırdan başladı, sırasıyla adını bilmediğim bir sürü şey sordu. En son 'Abi hurdacıya git orda bulursun' diye gönderdim" dedi. Bazı dükkanlar camlarına "platin, paladyum alınır-satılır" yazsa da, bu ürünlerin fiziki ticaretinin sınırlı olduğu belirtiliyor.

BAKIR TALEBİ ARTTI AMA SAKLANMASI ZOR

Esnaf Mert Köse, bakıra olan talebin arttığını söyledi. Bakırın kilosunun bir ay önce 1.200 TL iken şimdi 2.000 TL olduğunu belirten Köse, "Gümüş pahalanınca bunu alıyorlar. Ama öyle dükkana gidince alamazsın. Sipariş verirsin, 1 hafta sonra gelir" dedi. Köse, 10 kilo bakır almanın ve saklamanın pratikte zor olduğuna dikkat çekti.

UZMAN UYARISI: PALADYUM FİZİKİ SATILMAZ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, paladyum gibi elementlerin sanayide kullanıldığını ve Türkiye'de üretilmediğini vurguladı. Yüksel, "Buğday ve pirinç de değerli emtiadır. Ama fiziki satılmaz. Paladyum gibi elementler sanayide kullanılır. Türkiye’de neredeyse hiç üretilmiyor zaten. Fiziki alırken dolandırılma oranınız çok yüksek, dikkatli olun" uyarısında bulundu.

