Altın için bu rakam ilk defa konuşuldu: Ayşe teyzenin Mehmet amcanın yatırım danışmanı açıkladı

Altın ABD verileri, doların değer kaybı ve Trump'ın piyasalarda yarattığı belirsizliğin etkisi ile yatırımcının yine güvenli limanı oldu. Haftanın ilk 3 gününde ons fiyatında rekorlara imza atan altın iç piyasada da tarihi zirvelere ulaştı.

Gram altın fiyatında kısa süre içinde yüksek oranlı değişim meydana gelirken İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, beklenen rekoru açıkladı.

AYŞE TEYZENİN MEHMET AMCANIN YATIRIM DANIŞMANI AÇIKLADI

Altındaki büyük oranlı yükselişinde komşu bölgelerde devam eden savaşların etkisi olduğunu belirten Buyrukçu, şöyle devam etti:

''Zaman zaman hem vatandaşımızı uyaran çıkışlar yapıyoruz. Bu spekülatif yükselişlerin olabileceği konusunda hep uyarıyoruz. Çünkü hem aşağımızda hem yukarımızda ülkemiz bir savaş cenderesinin içerisinde. Orta Doğu'da büyük bir savaş var. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı var. Bunun yanında ticaret savaşları var. Etrafımızda bu kadar savaş ve karışıklığın olduğu bir dönemde altın fiyatlarında spekülatif artışların olmaması zaten beklenemez.

Geçen sene mesela altın mevduat faizlerini de geride bırakarak yüzde 110 civarında bir artış göstermişti. Bunu tabii vatandaş nasıl değerlendirir, nasıl bir yatırım aracı olarak altını görür onu vatandaşımıza bırakıyoruz. Ama altının yükselişi etrafımızda bulunan bu sosyal savaş durumları vs. bunlardan ötürü altının yükselmesi veya spekülatif atılımlar yapması her an beklenebilir.

Yani geçtiğimiz haftayla bu hafta arasında gram altında 150 TL fark oldu. Yani bir kilo altında 150-160 bin bandında bir artış oldu. Altın yatırımcısı için hep güvenilir bir liman. Mevduat faizlerinin de her zaman önüne çıkmıştır. O yüzden altının her zaman için güvenilir bir liman ve yatırım aracı olduğunu söyleyelim.''

ALTIN İÇİN BU RAKAM İLK DEFA KONUŞULDU

Altının gram fiyatında yıl sonuna kadar yüzde 50’yi geçen artış beklediklerini kaydeden İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, şu ifadeleri kullandı:

''Geçtiğimiz yıl yüzde 110 bandında bir artış yaşandı. İki ocak arasında yüzde 110 artış var. Bu ocak ile elimizdeki ocak ayında yüzde 110 olmasa da yüzde 50'lerde bile görse... Yani yüzde 50 olsa 6 bin lira görecek gram altın. Ama bence yüzde 50'nin çok daha üzerine çıkacağını düşünüyorum.

Çünkü dünyadaki ekonomik koşullar da böyle. Bütün dünya ülkeleri şu anda altın soklama yapıyor. Çin'den başlamak üzere Rusya, diğer Almanya, diğer ülkeler, herkes altın yönünde yatırım yapıyor. O yüzden altının önümüzdeki süreçteki spekülatif artışlarla yıl sonunda rakamlarının daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Minimalde gram altının 6 bin lira ama çeyrek altının da 10 bin lira civarlarında seyredeceğini düşünüyorum.

Realist bakmak lazım. Ama geçen seneyle bu seneye baktığımızda, ondan önceki senede de aynı şekilde yine yüzde 110'luk bir bantta yürüyor. Altını diri tutma var dünyada. Dünyada diri tutma var. Çünkü dünya ekonomileri altın üzerine bağlı. Basılan para cinsinden bütün ülkeler karşılığında altın göstermek zorunda. O yüzden altının hep diri tutulması gerekiyor. Yıl sonunda minimal 6 bin ama 8 bin dolaylarını da görebilir.''

''ESNAF VE SANATKARLARIMIZ ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR''

Düğün ve yaz sezonunun beklentileri karşılamadığını belirten Buyrukçu, şunları söyledi:

''Bu sene ne düğün sezonu ne turizm sezonu esnaf olarak hiçbir şey anlamadık. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor esnaf ve sanatkarlarımız. Dışarıdan gelen turistler açısından da çok kötü bir sezon geçiyor. Bu sene gurbetçi vatandaşlarımız da gelmedi, yani işin ilginç tarafı. Tahmin ediyorum Türkiye'deki ekonomik durumdan dolayı, yani oradaki paralarının, yani yurt dışı döviz cinsinden paraların Türkiye'de çok yüksek rakamlar etmediği için burada parayı harcamaktan biraz imtina etti gurbetçi vatandaşlarımız da. O yüzden bu sene hem düğün sezonu olarak hem de takı sezonu olarak güzel bir sezon geçirmedi.''

''ALTININ HER TÜRLÜSÜ VATANDAŞA KAZANIMDIR''

Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) sona ermesi ve altındaki sistematik yükselişin kuyumcuların satışlarını etkileyip etkilemediği konusuna da değinen Buyrukçu, ''Burada biraz satışı biraz da vatandaşın cebinde düşünmek lazım. Vatandaş altın olarak zaten kendi parasını koruma altına alıyor. KKM mevduat faizleri ülke ekonomisine çok büyük zararlar verdi. Milyarlarca liralık zarardan bahsediliyor. Bu, ülke ekonomisi açısından da zarar. Ama bence o KKM’ye yatırılan paraların da geri dönüşünde vatandaş onu harcama yapıyor. Parasına baktığı zaman parası eriyor. O yüzden ticaretin içerisine değerlendirsin. Altının her türlüsü vatandaşa kazanımdır. Vatandaşımız bu mantıkla bakarsa yani yatırım amaçlı... Altını sadece yatırım için, has altın, külçe altın, cumhuriyet altını değil, takı amaçlı da düşünürse o satışlar da birazcık bizi etki edecektir'' diye konuştu.