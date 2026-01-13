Alman otomotiv endüstrisi Çin’de tökezledi Hindistan sahneye çıktı:

DW'nin yazdığına göre, tüm büyük otomobil üreticilerinin Nürburgring'de kendi test merkezleri bulunuyor. Aslında, otomobil testleri, pistin 1927'de inşa edilmesinin önemli nedenlerinden biriydi .

Alman otomotiv endüstrisi, bu mirası ve Alman otoyollarında hız sınırı olmaksızın araç kullanabilme olanağını kendi markalarını tanıtmak ve geliştirmek için kullandı.

Mercedes, BMW, Audi ve Volkswagen gibi markalar, hassas mühendisliğin, mükemmel performansın ve güvenilirliğin sembolleridir. Bunlar sadece otomobil değildi; kültürel simgeler ve Alman ekonomisinin omurgasıydı.

Ancak bugün bu sihir kayboluyor.

HARİKALAR DİYARINDAN TEREDDÜTLER DİYARINA

Alman otomotiv endüstrisi bir milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor ve uzun zamandır ekonomik sağlığın gerçek bir göstergesi olmuştur. 1950 yılında Alman otomobil üreticileri yaklaşık 200.000 araç sattı.

Bugün dünya çapında yaklaşık 14 milyon adet satıyorlar. Onlarca yıldır formül basitti: dünya standartlarında mühendislik artı küresel talep – eşittir başarı.

Ama güzel günler geride kaldı. Satışlar düşüyor, işten çıkarmalar oluyor ve fabrikalar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Mercedes çalışanı bize, "Baskı artıyor, maliyet tasarrufu çok büyük," diye anlatıyor.

"Her yerde her şey maliyet düşürmeye dayanıyor."

İlk çatlaklar 2015 yılında, Volkswagen'in emisyon testlerinde hile yaptığı ortaya çıktığında yaşanan "Dizelgate" skandalıyla belirdi . Bu skandal şirkete 30 milyar eurodan fazla zarar verdi ve Alman markalarına olan güveni sarstı.

Dahası, bu durum küresel çapta iklim dostu teknolojilere doğru bir kaymayla aynı zamana denk geldi. Tesla elektrikli otomobil satışlarını ikiye katlarken, Alman üreticiler tereddüt etti.

Çin'deki altın çağ geri dönülmez bir şekilde sona erdi.

Yıllarca Çin, vaat edilmiş topraklardı. 1980'lerde Çinli siyasi liderler, Volkswagen'i Çin'de ortak girişimler kurmaya ve Çinliler için otomobil üretmeye davet etti.

Volkswagen'in o ülkedeki pazar payının neredeyse yüzde 50'ye ulaştığı dönemler oldu .

Daha sonra diğer otomobil üreticileri de aynı yolu izledi. Ve Çin ekonomisi büyüdükçe, ülkenin otomobil pazarı da büyüdü. Birkaç yıl öncesine kadar, Çin'de satılan her üç otomobilden biri Alman otomobil üreticilerinindi.

"Altın çağdı," diye hatırlıyor Beatrix Kym.

Kendisi yirmi yıl boyunca Çin'de Volkswagen'de çalıştı ve şu anda Duisburg'daki CSU danışmanlık firmasında direktör olarak görev yapıyor.

"Çok sayıda araba satıyorduk, çok para kazanıyorduk ve Çin'den pek fazla rekabet yoktu."

ÇİN'İN KENDİ PLANI VARDI...

Ancak Çin'in kendi planı vardı: yabancı ortaklardan öğrenmek, sonra da işleri kendi eline almak. 2009'da Pekin, elektrikli araçları teşvik etmek için bir yasa çıkardı.

"Bu, iklim değişikliği nedeniyle yapılmadı," diye açıklıyor Kaim.

"Bu, Çin'in yabancıları geride bırakma şansına sahip olduğu, Çin'in ilerleyebileceği bir teknoloji bulmanın bir yoluydu."

Alman otomobil üreticileri bunu öngöremediler . Çin liderliğinin kararlılığını ve gelişme hızını hafife aldılar.

Milyarlarca dolarlık sübvansiyon ve daha sonra altyapı yatırımlarıyla Çin, elektrikli araçlar ve bataryalar konusunda dünya lideri haline geldi.

"Elektrikli araçlarla Almanya'yı geride bırakmak için eşsiz bir fırsat yakaladılar ve bunu başardılar," diyor Manuel Fermer.

Ludwigshafen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Çin kültürü ve işletme dersleri veriyor.

Bugün Çin'de satılan her ikinci otomobil elektrikli ve bu otomobillerin neredeyse tamamı Çin malı. Alman markalarının satışları en önemli pazarlarında düşüş gösterdi.

Fermer, "Bence bunun büyük ölçüde kibirle ilgisi var," diyor.

"30 yılı aşkın süredir Almanlara Çin hakkında kültürlerarası eğitimler veriyorum ve Alman bakış açısı her zaman aynı: Biz üstünüz, onlara ne yapmaları gerektiğini öğretebiliriz, bizden öğrenmeliler. Ama neredeyse hiç kimse şöyle bir şey söylemiyor: Onlardan öğrenebiliriz, daha çok dinlemeliyiz, belki de düşündüğümüzden farklıdırlar..."

Almanya ise batarya konusunda Çin'e bağımlı.

"Çok iyi elektrikli arabalar üretiyor olsak bile, yine de Çin'den bataryalara ihtiyacımız var," diyor Farmer.

"Eskiden olduğumuzdan daha bağımlıyız."

Çin'in pazar payı azalırken, Almanya'nın dikkati yavaş yavaş dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'a yöneliyor . Acaba Hindistan "geleceğin büyük fırsatı" olabilir mi?

HİNDİSTAN BU AÇIĞI KAPATABİLİR Mİ?

Hindistan'ın güneydoğusundaki Chennai şehrinde yoğun trafiği izlediğinizde, Alman yapımı bir arabaya nadiren rastlarsınız. Çok sayıda otomobil fabrikası nedeniyle sık sık "Hindistan'ın Detroit'i" olarak adlandırılan bu şehrin sokaklarında Hint, Japon ve Kore araçları hakimdir.

BMW'nin Chennai fabrikası günde sadece yaklaşık 80 araç üretirken, Almanya'daki fabrikası günde 1400 araç üretiyor. Buna rağmen büyüme güçlü – yılda yüzde ondan fazla.

Fabrika müdürü Thomas Doze, "Hindistan pazarına büyük bir talep var" diyor.

"Herkes şöyle düşünüyor: Eğer şu anda Hindistan'da değilsek, bir fırsatı kaçıracağız."

Ancak Doze gerçekçi yaklaşıyor: "Hindistan yeni Çin mi? Bence değil . Burası Hindistan, farklı. Potansiyeli var, ama Çin'in sahip olduğu türden kapsamlı bir büyüme yaşayamayacağız."

Uzmanlar hemfikir: Hindistan pazarı umut vaat ediyor, ancak Alman otomobil üreticileri kültürel engellerle karşı karşıya.

"Dünyanın en iyi arabalarını satmak istiyoruz, ama bu çok fazla . Hindistan'da bunun yüzde 80'i sorun değil ," diyor Farmer.

"Geri bildirimleri kabul edin, uyum sağlayın. 'Mükemmellik' anlayışımız bu pazar için en uygun şey değil."

ALINAN DERSLER – BELKİ DE ÇOK GEÇ?

Beatrix Keim, Alman otomobil üreticilerinin değişmeye çalıştığına inanıyor: "Daha hızlı olmaları, fildişi kulelerinden inmeleri ve öğrenmeleri gerektiğini fark ettiler."

Bu arada, başarılı elektrikli araçlar üretme yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Çin'de yerel elektrikli araç üreticileri aşırı kapasite ve düşen fiyatlarla mücadele ediyor.

Ayrıca elektrikli araçlarını Avrupa'da da satmaya çalışıyorlar ve şu ana kadar orta düzeyde bir başarı elde ettiler.

Bu arada, Çinli ve diğer ülkelerden elektrikli otomobil üreticileri, kaybedilen egemenliğin öyküsünde sembolik bir dönüm noktası olarak, araçlarını Almanya'daki Nürburgring pistinde test ediyorlar.

Alman otomobil üreticileri bu fırsatı tamamen kaçırabilir mi?

"Olabilir," diyor YouTuber Misha Harudin.

"Nokia'ya (Finlandiyalı cep telefonu üreticisi) bakın. İlerleme kaydediyorlardı, sonra birdenbire fırsatı kaçırdılar."