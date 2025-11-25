Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte de durgun!

Avrupa'nın sanayi devi Almanya, yılın üçüncü çeyreğinde ihracat ve tüketim harcamalarındaki zayıflığın etkisiyle yerinde saydı. Açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla değişim göstermeyerek yüzde sıfır büyüme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın üçüncü çeyreğine ait nihai GSYH verilerini kamuoyuyla paylaştı. Tüketici harcamalarının düşmesi ve ihracatın azalması nedeniyle ekonominin büyüme kaydedemediği kesinleşti. Böylece Destatis, 30 Ekim tarihinde duyurduğu öncü verilerdeki yüzde sıfır büyüme oranını teyit etmiş oldu.

Yaşanan bu durgunluğa rağmen Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek küçülme" olarak tanımlanan teknik resesyona girmekten kurtuldu. Hatırlanacağı üzere ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 oranında büyümüş, ancak ikinci çeyrekte yüzde 0,2'lik bir daralma yaşamıştı.

İHRACAT FREN YAPTI, YATIRIMLAR DESTEK VERDİ

Çeyreklik bazda büyümeyi aşağı çeken temel faktör ihracattaki gerileme olurken, makine ve tesis gibi ekipman yatırımları ekonomiye olumlu katkı sağladı. Verilere göre, başta araç, alet ve makineler olmak üzere ekipman yatırımları bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Buna karşılık inşaat yatırımları yüzde 0,5, mal ve hizmet ihracatı ise yüzde 0,7 oranında azaldı.

Özel tüketim harcamaları da 2023'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez yüzde 0,3 oranında daraldı. Kamu harcamalarında ise yüzde 0,8'lik bir artış gözlendi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Zayıf ihracat, üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyeti olumsuz etkiledi. Ancak yatırımlar hafif bir artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

TOPARLANMA BEKLENTİSİ ZAYIFLIYOR

Öte yandan, siparişlerdeki zayıflık nedeniyle yılın dördüncü ve son çeyreğinde de Alman ekonomisinde güçlü bir toparlanma beklenmiyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından dün açıklanan anket sonuçları, İş Ortamı Güven Endeksi'nin Ekim ayındaki 88,4 puandan Kasım ayında beklenmedik bir şekilde 88,1 puana gerilediğini ortaya koydu.

Ifo açıklamasında, Alman firmalarının uluslararası rekabet gücünün zarar gördüğü ve ihracat beklentilerinin düştüğü vurgulandı.