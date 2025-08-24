Aldatıcı "kurasız hac" reklamlarına ceza: Bakanlık mercek altına aldı

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, hac vizesi olmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde “özel hac vizesi” veya “kurasız hac” adı altında program düzenleyen acentelere yönelik Reklam Kurulu tarafından idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları, resmi prosedürler dışında yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaları gündemine aldığı belirtildi.

Reklam Kurulu harekete geçti: Aldatıcı reklamlara 125 milyon TL cezaReklam Kurulu harekete geçti: Aldatıcı reklamlara 125 milyon TL ceza

Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca kura yöntemiyle belirlenen kişilerin hac vizesi ile ibadetlerini yerine getirebildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurasız hac ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar neticesinde vatandaşlarımızın, hac vizesi yerine ticari vize veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkanı tanımayan yollarla götürülmesi durumunda, hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acenteler tarafından yapılan 'hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin', ⁠'özel hac vizesi', 'kurasız hac' gibi aldatıcı içerikli tanıtımlara idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir."

Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı İfadelere YasaklamaReklam Kurulu'ndan Aldatıcı İfadelere Yasaklama

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için kurasız hac ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sadece Diyanet İşleri Başkanlığının resmi duyurularının esas alınmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek, mağduriyet oluşturmaya yönelik her türlü aldatıcı reklam ve tanıtımı titizlikle incelemeye ve gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:AA

