En düşük emekli maaşı 28 bin lira olur mu? Gözler bugün TBMM'de

AKP iktidarı, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması için kanun teklifi hazırladı. Teklif, TBMM Komisyonu'nda AKP ve MHP oylarıyla geçti.

Komisyondan geçen teklif, bugün TBMM'de oylanacak.

TBMM'de bu teklifin geçmesi için de MHP'nin oylarına ihtiyaç var. Bir teklifin yasalaşması için meclis üye sayısının yarısından bir fazlasının evet oyu vermesi gerekiyor. Yani 600 milletvekilinin tam katılımıyla bu, en az 301 oya tekabül ediyor. AKP'nin 275 milletvekili var. Yani oy sayısı tek başına yasanın kabulü için yeterli değil.

MHP KOMİSYONDA 20'YE EVET DEDİ AMA 28 BİN İÇİN ÇALIŞMA HAZIRLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftaki Grup Toplantısı'nda emekli maaşlarının “sefalet ücreti” olduğunu söylemişti. MHP'lilerin komisyonda 20 bin liralık teklife 'evet' oyu vermesine karşın, partinin en düşük emekli maaşının 28 bin lira olması için çalışma yaptığı biliniyor.

Emekli bekliyor: Zamlı maaş ne zaman banka hesabına yatacak?

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, “Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkartılsın” şeklindeki raporunu Bahçeli’ye geçtiğimiz günlerde sundu.

ÖZGÜR ÖZEL BAHÇELİ'Yİ İŞARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de üç gün önceki Hatay mitinginde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, Bahçeli’ye atıf yaparak şunları ifade etti:

"Bu maaşa sefalet ücreti diyen herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak. Ondan sonra çok güzel şeyler olacak"

EMEKLİ MAAŞI 28 BİN LİRA OLUR MU?

Emekli için açlık sınırının10 bin lira altı bir ücret “uygun görülse” de, AKP hariç TBMM'deki tüm partiler 20 bin liraya karşı.

En düşük emekli maaşının 28 bin lira, yani asgari ücrete eşitlenmesi için de CHP sık sık çağrı yapıyor.

Eğer bugünkü oylamada MHP, kendi teklifine uygun oy verirse, DEM, İYİP, Saadet, CHP ve diğer muhalefet partilerinin oylarıyla emekli maaşı 28 bin liraya çıkarılabilir.