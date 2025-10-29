Akaryakıtta zam fırtınası! Bu kez benzine geliyor

Akaryakıtta zam fırtınası! Bu kez benzine geliyor
Yayınlanma:
Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Motorine gelen tarihi zammın ardından bu kez benzine zam göründü.

Akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda değişim zam haberleri ile oluyor. Brent petroldeki dalgalanma ile fiyatlar zamlanıyor.

İNDİRİMDEN ÇOK ZAM GELDİ

2023/09/11/benzin-motorin1.jpg

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık yukarı yönlü olduğunda Türkiye'de fiyatlar etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük düşüş yaşanmasına rağmen akaryakıt fiyatları haftalarca değişmemişti. Fiyatlardaki gerileme devam edince ancak haftalar sonra 22 Ekim'de motorine 1,30 TL indirim gelmişti.

Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Ancak indirim haberinin sevinci kısa sürdü. 25 Ekim'de motorine 3,04 TL'lik tarihi bir zam geldi. Tabelayı sarsan bu zammın ardından şimdi yeni bir artış daha yolda.

Benzinin litresine 85 kuruşluk zam bekleniyor. NTV’nin aktardığına göre, bugün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan fiyat değişikliği uygulanmayacak. Zammın yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!

29 Ekim 2025 Çarşamba gününe ait akaryakıt tabelası şöyle:

2021/10/26/benzin.jpg

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin: 55.44 TL/LT

Benzin: 52.34 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 55.31 TL/LT

Benzin: 52.18 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA

Motorin: 56.46 TL/LT

Benzin: 53.17 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR

Motorin: 56.77 TL/LT

Benzin: 53.52 TL/LT

LPG: 27.53 TL/LT


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişim dikkate alınarak belirleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Ekonomi
Ünlü pizzacı şubelerini tek tek kapatıyor! Her yerde vardı
Ünlü pizzacı şubelerini tek tek kapatıyor! Her yerde vardı
Altını bozdurup bozdurup oraya gittiler! Rota değişti
Altını bozdurup bozdurup oraya gittiler! Rota değişti