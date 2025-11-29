Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar!

Akaryakıtta tabela dün yeniden değişti. Uzun zaman sonra değişim indirimden yana oldu.

Akaryakıta tabela dün (28 Kasım) yeniden değişti. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı.

Fakat uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi bu kez tersine çevirdi.

En son motorine gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geldi.

BAZI İLLERDE 62 LİRA OLDU

2021/10/26/benzin.jpg

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.

BENZİNE 63 KURUŞ, MOTORİNE 2 LİRA İNDİRİM

2022/01/13/benzin.jpg

Yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu "çifte indirim" haberi, yüksek akaryakıt maliyetleri altında kontak çevirmekte zorlanan sürücüler için küçük bir nefes olsa da, fiyatlar halen can yakıcı seviyelerde seyrediyor.

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 KASIM CUMARTESİ)

İndirimin ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.37 TL
Motorin: 55.03 TL
LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.22 TL
Motorin: 54.88 TL
LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.23 TL

Motorin: 56.06 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.55 TL

Motorin: 56.38 TL

LPG: 27.53 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

