Akaryakıtta tabela değişti!
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine indirim geldi.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor.

Brent petrolde son zamanlarda sert düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimi haftalarda varili 67-68 dolardan işlem gören Brent petrolde fiyatlar 60 dolara kadar geriledi.

Bu düşüş geçtiğimiz günlerde indirim olarak yansımıştı.

Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'den itibaren 1,20 TL'lik zam gelmiş, böylece haftalar sonra akaryakıtta tabela değişmişti.

İNDİRİM GELMEDİ

Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından motorine dün indirim geldi. Motorinin litre fiyatına 1.30 lira indirim yapıldı.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

İndirim kararının ardından akaryakıt fiyatlarındaki güncel rakamlar merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 23 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 23 Ekim 2025 Perşembe gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.26 TL

Motorin litre fiyatı: 52.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.08 TL

Motorin litre fiyatı: 52.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 53.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 53.42 TL

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri başta olmak üzere birçok etken rol oynuyor.

Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ise Türkiye’deki pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

