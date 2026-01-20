Akaryakıta zam geldi!

Akaryakıta zam geldi!
Yayınlanma:
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Petrol piyasasındaki istikrarsızlık ve döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketler, akaryakıt etiketlerine zam olarak dönmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı peş peşe gelen fiyat artışlarıyla kapatan akaryakıt sektöründe, bu hafta da zamlı tarife uygulanacak.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Sektör temsilcilerinden sızan bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacak. Pompa fiyatlarına yansıyacak olan bu artışın litre başına 1 Türk Lirası olması bekleniyor. Öte yandan, benzin ve otogaz (LPG) gruplarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR

Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu zammı hemen yeni bir artış takip etti ve 17 Ocak'ta motorine 1 TL 61 kuruş zam geldi.

Araç sahipleri, motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Benzine yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM YOK

2023/09/12/benzin-motorin.jpg

İran’daki protestolar ve ABD’den gelen açıklamalar petrol piyasasında hareketlilik yaratırken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 17 Ocak gece yarısından itibaren benzine indirim uygulanmıştı.

Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı 95 kuruş düşerken, motorin ve LPG’de fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmamıştı.

Ancak bu zam haberi ile motorinde de tabela değişecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2021/10/26/benzin.jpg

20 Ocak 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

