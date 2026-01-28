AJet’te maaş zamları açıklandı

Türk havacılık sektörünün genç ve hızla büyüyen şirketlerinden AJet, 2026’nın ilk yarısında geçerli olacak personel zam oranını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, AJet yönetimi çalışanlara yüzde 13 zam yapma kararı aldı. AJet’te uygulanacak maaş artışının, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son 6 aylık enflasyon oranı esas alınarak belirlendiği öğrenildi.

YÜZDE 13 ZAM KARARI ALINDI

Buna göre, Şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere şirket personelinin maaşlarına yüzde 13 zam yansıtılacak.

ZAM, 2026’NIN İLK 6 AYINI KAPSIYOR

AJet çalışanlarının maaşlarına yapılan yüzde 13’lük artış, 2026’nın ilk altı ayını kapsayacak ve Şubat ayı bordrolarıyla ödenecek.

AJet, 2033'e kadar uçtuğu ülke sayısını 50'ye çıkarmayı hedefliyor

BARIG, TÜRK HAVAYOLU AJET’İ ÜYELERİ ARASINA KATTI

Uluslararası havayolu birliği BARIG, büyüyen üye ağına Türkiye’nin genç ve dinamik havayolu markası AJet’i ekledi. Türk Hava Yolları’nın hızla büyüyen iştiraki ve Türkiye’nin en genç düşük maliyetli havayolu şirketi AJet, Türkiye’deki büyük şehirler ile turizm merkezlerini Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’daki destinasyonlarla birbirine bağlıyor. Havayolu, 34 ülkede 59 uluslararası noktaya ve Türkiye genelinde 40’tan fazla iç hat noktasına uçuş düzenliyor. Almanya pazarında da büyümesini sürdüren AJet, halihazırda sekiz Alman havalimanına tarifeli seferler düzenliyor.

"BARIG AĞIMIZA KATMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

BARIG Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Direktörü Michael Hoppe, üyeliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“AJet, hedefli rota planlaması ve modern, düşük emisyonlu, yakıt tasarruflu uçaklara odaklanan dinamik bir şekilde gelişen havayolu şirketidir. Bu yeni havayolunu BARIG ağımıza katmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

