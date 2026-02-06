ABD borsasında yapay zekâ krizi! Bir düşüş daha

ABD borsasında yapay zekâ krizi! Bir düşüş daha
Yayınlanma:
New York borsaları, yapay zeka yatırımlarının karlılığına yönelik artan endişeler ve işgücü piyasasındaki zayıf sinyallerin baskısıyla güçlü bir düşüş yaşadı.

New York borsaları, teknoloji hisselerine yönelik satış baskısı ve ekonomik verilerdeki yumuşama endişeleriyle haftayı keskin kayıplarla kapattı.

ENDEKSLER YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİYLE DÜŞTÜ

Dow Jones endeksi yüzde 1,20 değer kaybederek 48.908,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,23 düşüşle 6.798,11 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,59 kayıpla 22.540,59 puana indi.

YAPAY ZEKÂ HARCAMALARI YATIRIMCILARI TEDİRGİN ETTİ

Piyasaları etkileyen temel faktör, şirketlerin yapay zeka altyapısına yönelik devam eden büyük sermaye harcamalarının kısa vadede getirisinin belirsizliği oldu. Alphabet'in artan harcama planları hisselerini olumsuz etkilerken, yazılım şirketleri Oracle, CrowdStrike ve Salesforce'ta da yüzde 4,8 ile yüzde 9,2 arasında kayıplar görüldü. Analistler, yapay zeka araçlarının yazılım talebini azaltabileceği ve kar marjlarını daraltabileceği endişelerinin sattığına dikkat çekti.

ABD borsasında yapay zekâ düşüşüABD borsasında yapay zekâ düşüşü

ŞİRKET SONUÇLARI KARIŞIK SİNYALLER VERDİ

Qualcomm, küresel bellek sıkıntısı nedeniyle kazanç tahminini düşürdüğü için hisseleri yüzde 8,5 değer kaybetti. Piyasa kapandıktan sonra sonuçlarını açıklayacak olan Amazon'un hisseleri ise yüzde 4,4 düştü.

ABD borsalarında yapay zekâ düşüşü sürüyorABD borsalarında yapay zekâ düşüşü sürüyor

İŞGÜCÜ PİYASASI VERİLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Ekonomik cephede zayıf işgücü piyasası verileri dikkat çekti. ABD'deki JOLTS açık iş pozisyonları, Aralık 2025'te 6,54 milyonla Eylül 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi. Haftalık işsizlik başvuruları 231 bine yükselirken, işten çıkarma açıklamaları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118 artışla 108.435'e çıktı ve bu 2009'dan beri en yüksek ocak ayı seviyesini temsil etti.

Kaynak:AA

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ekonomi
SPK halka arzı onayladı: Fiyat belli oldu
SPK halka arzı onayladı: Fiyat belli oldu
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti