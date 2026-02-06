ABD borsasında yapay zekâ krizi! Bir düşüş daha

New York borsaları, teknoloji hisselerine yönelik satış baskısı ve ekonomik verilerdeki yumuşama endişeleriyle haftayı keskin kayıplarla kapattı.

ENDEKSLER YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİYLE DÜŞTÜ

Dow Jones endeksi yüzde 1,20 değer kaybederek 48.908,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,23 düşüşle 6.798,11 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,59 kayıpla 22.540,59 puana indi.

YAPAY ZEKÂ HARCAMALARI YATIRIMCILARI TEDİRGİN ETTİ

Piyasaları etkileyen temel faktör, şirketlerin yapay zeka altyapısına yönelik devam eden büyük sermaye harcamalarının kısa vadede getirisinin belirsizliği oldu. Alphabet'in artan harcama planları hisselerini olumsuz etkilerken, yazılım şirketleri Oracle, CrowdStrike ve Salesforce'ta da yüzde 4,8 ile yüzde 9,2 arasında kayıplar görüldü. Analistler, yapay zeka araçlarının yazılım talebini azaltabileceği ve kar marjlarını daraltabileceği endişelerinin sattığına dikkat çekti.

ABD borsasında yapay zekâ düşüşü

ŞİRKET SONUÇLARI KARIŞIK SİNYALLER VERDİ

Qualcomm, küresel bellek sıkıntısı nedeniyle kazanç tahminini düşürdüğü için hisseleri yüzde 8,5 değer kaybetti. Piyasa kapandıktan sonra sonuçlarını açıklayacak olan Amazon'un hisseleri ise yüzde 4,4 düştü.

ABD borsalarında yapay zekâ düşüşü sürüyor

İŞGÜCÜ PİYASASI VERİLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Ekonomik cephede zayıf işgücü piyasası verileri dikkat çekti. ABD'deki JOLTS açık iş pozisyonları, Aralık 2025'te 6,54 milyonla Eylül 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi. Haftalık işsizlik başvuruları 231 bine yükselirken, işten çıkarma açıklamaları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118 artışla 108.435'e çıktı ve bu 2009'dan beri en yüksek ocak ayı seviyesini temsil etti.