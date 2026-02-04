ABD borsasında yapay zekâ düşüşü

ABD borsasında yapay zekâ düşüşü
New York borsası, yapay zekanın işgücü piyasasına etkisine dair artan endişeler nedeniyle teknoloji hisselerinin öncülüğünde değer kaybetti. Nasdaq endeksi yüzde 1,43 geriledi.

New York borsası, yapay zekâ teknolojilerinin bazı sektörlerdeki etkisine ilişkin kaygıların ağır basmasıyla geniş tabanlı bir satış baskısı yaşadı ve haftanın bu oturumunu düşüşle kapattı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 1,43'lik düşüşle 23.255,19 puana geriledi. Yapay zekâ kaynaklı risklere dair endişeler, özellikle yazılım şirketlerinin hisselerini olumsuz etkiledi.

YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Analistler, Anthropic şirketinin yeni duyurduğu gelişmiş yapay zekâ aracının hukuk ve finans gibi alanlarda insan görevlerini üstlenebilme potansiyelinin, ilgili sektörlerdeki şirketlerin geleceğine dair belirsizliği artırdığını belirtti. Bu gelişme, Salesforce (%6,8), Adobe (%7,3) ve Intuit (%10,9) gibi şirketlerin hisselerinde keskin düşüşlere yol açtı.

ABD borsaları haftaya yükselişle başladıABD borsaları haftaya yükselişle başladı

NVIDIA'DA SERT DÜŞÜŞ

Yarı iletken şirketleri de satıştan pay aldı; Nvidia %2,8, Broadcom %3,3 ve Micron Technology %4,2 değer kaybetti. Buna karşılık, Palantir Technologies beklenenin üzerinde kar açıklayınca hisseleri %6,8, Teradyne ise yapay zekâ talebindeki artışa bağlı olarak %13,4 yükseldi. PepsiCo, fiyat indirimi açıklaması ve iyi sonuçlarıyla %4,9 kazandı.

İflas eden dev marka borsadan kovulduİflas eden dev marka borsadan kovuldu

FED’DEN MESAJ

Federal hükümetin geçici kapanması veri yayınını aksatsa da, bütçe paketinin onaylanıp imzalanmasıyla sorun çözüldü. Para politikasında ise Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, faiz indirimlerinin işgücü piyasasını desteklediğini, ancak asıl önceliğin enflasyonu hedefe çekmek olduğunu vurguladı.

Kaynak:AA

