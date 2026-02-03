ABD borsaları haftaya yükselişle başladı

ABD borsaları haftaya yükselişle başladı; Dow Jones endeksi %1.05 değer kazanırken, teknoloji hisseleri öne çıktı. Ancak Nvidia, OpenAI'ye yatırım planını durdurduğu haberleriyle değer kaybetti.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü geniş tabanlı yükselişlerle kapattı. Değerli metallerdeki satış baskısının hafiflemesi ve olumlu bir imalat verisinin piyasalara destek olduğu gözlendi.

ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanı aşan bir artışla %1.05 yükselerek 49.407,66 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %0.54, Nasdaq endeksi ise %0.56 değer kazandı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Teknoloji sektörü liderliğinde ilerleyen piyasalarda, bu hafta bilanço açıklayacak şirketlerden Alphabet, Amazon ve AMD'nin hisseleri %1.5 ile %4 arasında kazanç elde etti. Buna karşılık, Nvidia'nın OpenAI'ye yönelik büyük yatırım planını durdurduğuna dair haberler, şirketin hisselerinde %2.9'luk bir düşüşe yol açtı.

OLUMLU EKONOMİK SİNYALLER

Makroekonomik verilerde, ABD imalat sektörü PMI endeksi ocak ayında 52.6'ya yükselerek beklentilerin üzerinde geldi ve sektördeki genişlemeye işaret etti.

VERİLERDE KISMİ KAPANMA ERTELEMESİ

Federal hükümetin kısmi kapanması, önemli istihdam verilerinin yayınlanmasını ertelerken, Temsilciler Meclisi'nin bütçe paketini oylaması bekleniyor. Fed yetkililerinden gelen açıklamalarda ise Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonla mücadelede sabırlı olunması ve faiz indirimleri konusunda temkinli davranılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak:AA

Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Devler birleşti trilyon dolarlık şirket ortaya çıktı
Fed raporu yayımlandı: Kredi taleplerinin artması bekleniyor