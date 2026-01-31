İflas eden dev marka borsadan kovuldu

Dünya çapında 2 bin 200’den fazla restoranı yöneten FAT Brands, iflas başvurusunun ardından bir darbe de borsadan yedi. Fatburger ve Johnny Rockets gibi ikonik markaların sahibi olan grup, Nasdaq’tan çıkarılıyor.

Amerikan borsası Nasdaq, FAT Brands’e resmi ihraç bildirimini iletti. Şirketin mali yapısının borsada işlem görme standartlarını artık karşılayamadığı vurgulanırken, işlemlerin 4 Şubat itibarıyla tamamen durdurulacağı açıklandı.

Şirket yönetimi, bu karara itiraz etmeyeceklerini açıkladı.

"1 DOLARIN ALTI" ARTIK KURTARTILAMAZ NOKTA

Aslında çöküşün sinyalleri aylar öncesinden gelmişti.

FAT Brands hisseleri, Nasdaq’ın "en az 1 dolar" kuralını 30 iş günü boyunca ihlal ederek uyarılar almıştı. A sınıfı hisselerin toplam piyasa değeri 35 milyon doların, B sınıfı hisselerin ise 1 milyon doların altına inmesiyle birlikte şirketin finansal varlığı "çöp" statüsüne kadar geriledi.

PEMBE TAHTA: ŞEFFAFLIĞIN BİTTİĞİ YER

Borsadan kovulan şirketin hisselerinin artık "Pink Limited Market" (Pembe Tahta) olarak bilinen, denetimin ve şeffaflığın oldukça düşük olduğu bir platformda işlem görmesi bekleniyor.

Bu piyasada likidite çok az olduğu için hisselerin sert düşüşler yaşaması ve yatırımcıların ellerindeki varlıkların tamamen değersizleşmesi riski bulunuyor.

1,3 MİLYAR DOLARLIK AGRESİF BÜYÜME HATASI

FAT Brands’in iflasa giden yolu, 2017’deki halka arzın ardından başladığı kontrolsüz satın alma stratejisiyle döşendi. Portföyünde;

Fatburger,

Johnny Rockets,

Twin Peaks,

Great American Cookies,

Round Table Pizza gibi 18 büyük markayı bulunduran şirket, bu markaları alırken biriktirdiği 1,3 milyar dolarlık borcu döndüremeyince iflas koruma (Chapter 11) başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

ÇALIŞANLAR VE FRANCHISE SAHİPLERİ TEDİRGİN

Şirket her ne kadar "restoranlar faaliyetlerine devam edecek" dese de, borsadan çıkarılma ve iflas süreci dünya genelindeki 2 bin 200 restoranın geleceğini tehlikeye atıyor.

Borç yapılandırması başarısız olursa, binlerce çalışanın işsiz kalması ve küçük işletmecilerin (franchise sahipleri) yatırımlarının heba olması kaçınılmaz görünüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

