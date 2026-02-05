ABD borsalarında yapay zekâ düşüşü sürüyor

New York borsasında haftanın bu oturumu karışık bir görünümle sona erdi. Teknoloji sektöründeki satış baskısı, geniş endekslerin performansını olumsuz etkiledi.

ENDEKSLERDE KARIŞIK TABLO

Kapanışta Dow Jones endeksi %0,53 yükselişle 49.500,90 puana ulaştı. Buna karşılık, S&P 500 endeksi %0,51, teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi ise %1,51 değer kaybederek geriledi.

YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ VURDU

Piyasalar, Anthropic şirketinin yeni yapay zekâ aracının bazı meslek gruplarını etkileyeceği yönündeki kaygılarla hareket etti. Bu endişe, özellikle yazılım ve yarı iletken şirketlerinin hisselerinde satışlara yol açtı. Oracle hisseleri %5,1, CrowdStrike hisseleri ise %1,5 değer kaybetti.

AMD ÇAKILDI

Çip üreticisi AMD'nin gelir tahminlerinin beklentileri karşılamaması, hisselerinde %17,3'lük sert bir düşüşe neden oldu. Bu açıklama, Micron Technology (%9,5) ve Applied Materials (%6,6) gibi diğer yarı iletken hisselerini de aşağı çekti. Buna karşın, Super Micro Computer'ın yapay zekâ veri merkezlerine yönelik iyimser gelir tahmini hisselerini %13,8 yükseltti. İlaç şirketi Eli Lilly'nin güçlü bilançosu da hisselerine %10,4'lük kazanç getirdi.

MAKRO EKONOMİK VERİLER

Veri cephesinde, ocak ayı özel sektör istihdamı 22 bin kişilik artışla beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI endeksi 53,8 değeriyle tahminlerin üzerinde gerçekleşti.