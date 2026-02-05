ABD borsalarında yapay zekâ düşüşü sürüyor

ABD borsalarında yapay zekâ düşüşü sürüyor
Yayınlanma:
New York borsası karışık bir seyirle kapandı; Dow Jones endeksi yükselirken, yapay zekâ kaygılarının etkisiyle teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq ve S&P 500 endeksleri değer kaybetti.

New York borsasında haftanın bu oturumu karışık bir görünümle sona erdi. Teknoloji sektöründeki satış baskısı, geniş endekslerin performansını olumsuz etkiledi.

ENDEKSLERDE KARIŞIK TABLO

Kapanışta Dow Jones endeksi %0,53 yükselişle 49.500,90 puana ulaştı. Buna karşılık, S&P 500 endeksi %0,51, teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi ise %1,51 değer kaybederek geriledi.

YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ VURDU

Piyasalar, Anthropic şirketinin yeni yapay zekâ aracının bazı meslek gruplarını etkileyeceği yönündeki kaygılarla hareket etti. Bu endişe, özellikle yazılım ve yarı iletken şirketlerinin hisselerinde satışlara yol açtı. Oracle hisseleri %5,1, CrowdStrike hisseleri ise %1,5 değer kaybetti.

ABD borsasında yapay zekâ düşüşüABD borsasında yapay zekâ düşüşü

AMD ÇAKILDI

Çip üreticisi AMD'nin gelir tahminlerinin beklentileri karşılamaması, hisselerinde %17,3'lük sert bir düşüşe neden oldu. Bu açıklama, Micron Technology (%9,5) ve Applied Materials (%6,6) gibi diğer yarı iletken hisselerini de aşağı çekti. Buna karşın, Super Micro Computer'ın yapay zekâ veri merkezlerine yönelik iyimser gelir tahmini hisselerini %13,8 yükseltti. İlaç şirketi Eli Lilly'nin güçlü bilançosu da hisselerine %10,4'lük kazanç getirdi.

Borsa rekor tazelediBorsa rekor tazeledi

MAKRO EKONOMİK VERİLER

Veri cephesinde, ocak ayı özel sektör istihdamı 22 bin kişilik artışla beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI endeksi 53,8 değeriyle tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak:AA

Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Ekonomi
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Borsa rekor tazeledi
Borsa rekor tazeledi