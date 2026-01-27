ABD borsaları haftanın ilk gününde yükseldi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü geniş tabanlı yükselişlerle tamamladı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak önemli merkez bankası kararı ve şirket bilançolarına odaklandı.

ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,64 artarak 49.412,40 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,5 kazançla 6.950,23 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,43'lük artışla 23.601,36 puana çıktı.

FED KARARI BEKLENİYOR

Piyasaların ana gündemi, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) vereceği faiz kararı oldu. Analistler, bu hafta Meta, Microsoft, Tesla, Apple ve IBM gibi teknoloji devlerinin yanı sıra General Motors ve Starbucks gibi şirketlerin bilançolarının da yakından takip edileceğini belirtti.

OLUMLU EKONOMİK VERİ

Veri cephesinde, ABD'de kasım ayı dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,3 artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu veri, ekonomiye dair iyimserliği destekledi.

TİCARET GERGİNLİĞİ VE KAPANMA RİSKİ

Ticaret politikasında, Başkan Trump'ın Kanada ile Çin anlaşması durumunda yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi gerginliği sürdürüyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ticaret anlaşması yükümlülüklerine bağlı olduklarını ifade etti.

Ayrıca, Minneapolis'teki bir federal ajanın vurulma olayı sonrası artan tepkiler, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin Kongre'de onaylanmaması riskini doğurdu. Bu durum, 30 Ocak'ta federal hükümetin kısmi kapanma olasılığını artırdı.

ŞİRKET HABERLERİ PİYASAYI DESTEKLEDİ

USA Rare Earth şirketinin 1,6 milyar dolarlık hibe-kredi niyet mektubu imzalaması hisselerini yüzde 8 yükseltti. Nvidia'nın CoreWeave'e 2 milyar dolar yatırım açıklaması, CoreWeave hisselerinde yüzde 6'lık artışa neden oldu. Microsoft ise yeni yapay zeka çipi "Maia 200"ü tanıtarak yüzde 1 değer kazandı.