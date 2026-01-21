6 dakikada tükenen Sedan

Çinli üreticiler Avrupa'da yer edinmeye giderek daha fazla önem veriyor ve bazıları bunu büyük başarıyla gerçekleştiriyor. 2024 yılında tamamen elektrikli bir modelle Avrupa pazarına giren Xpeng, Çin'de ise çok daha geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Xpeng P7'nin Çin'deki lansmanı, henüz satışa sunulmamış olmasına rağmen, yoğun bir ön sipariş dalgasıyla karşılandı. Özellikle, model sadece altı dakika 37 saniyede 10.000'den fazla ön sipariş alarak marka için bir rekor kırdı.

Rezervasyon süreci oldukça basit; modelin piyasaya sürüleceği 47.990 euroluk fiyatın sadece 12 euro'luk bir ön ödemesi gerekiyor . Hatta şirket, modelin tanıtımı sırasında sınırlı süreli bir kampanya kapsamında yaklaşık 360 euro'luk bir indirim de sunmuştu.

Markanın yeni elektrikli sedanı sadece Çin pazarıyla sınırlı kalmayacak; Xpeng, ilk fırsatta bu aracı Avrupa'ya da ihraç etmeyi planlıyor.﻿

Genişliği beş metreyi, uzunluğu ise iki metreyi aşan bu sedan, zarif ve incelikli bir tasarıma sahip olup, aerodinamiği de enerji tüketimini azaltmak ve menzili artırmak için optimize edilmiştir.

0,201'lik sürtünme katsayısıyla piyasadaki en verimli araçlar arasında yer alan bu modelde, yüksek hızlarda dengeyi artırmak için otomatik olarak açılan bir arka spoyler de bulunuyor.

Araç altı farklı renkte ve çeşitli motor seçenekleriyle sunuluyor. Arkadan çekişli versiyon 270 kW'lık bir motorla donatılmışken, dört tekerlekten çekişli versiyon toplam 437 kW güç için iki motorla (bir ön ve bir arka) donatılmıştır.﻿

İki farklı batarya kapasitesi seçeneği mevcut: 74,9 kWh veya 92,2 kWh. Menzil, Çin CLTC döngüsüne göre modele bağlı olarak 702 km ile 820 km arasında değişiyor. 800V teknolojisi sayesinde P7, son derece hızlı batarya şarjını destekliyor; %10'dan %80'e şarj işlemi 11 dakikadan biraz fazla sürerken, 10 dakikada 500 km'nin üzerinde bir menzil elde etmek mümkün.

P7 böylece , hem teknik özellikler hem de fiyat/performans oranı açısından rekabetin yaşandığı bir kategoride, Tesla Model 3 ve Xiaomi SU7 gibi köklü rakiplerle mücadeleye giriyor .