50 miligramı 150 liradan satılıyor: Sadece 8 dekarlık alanda ekildi
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, kaymakamlık tarafından 10 yıl önce 8 dekarlık alana ekilen lavantalar, köy bütçesine kaynağı oldu.

Afyonkarahisar'da Evciler Kaymakamlığı tarafından 10 yıl önce ekimine başlanan lavantalar, günümüzde gelir kaynağı haline geldi.

İlçeye bağlı Baraklı köyünde, köylüler tarafından 8 dekarlık arazide ortak yetiştirilen lavantalardan gelen gelir, ortak giderler için kullanılıyor.

afyonkarahisar-lavanta-yagi.jpg

50 MİLİGRAMI 150 LİRADAN SATILIYOR

Köy muhtarı Emrah Koç, gönüllü imece usulü hasat ettikleri lavantanın yağını çıkararak kendi imkanlarıyla 50 miligramı 150 liradan sattıklarını söyledi.

Koç, geliri yine köy yararına giderlerde kullandıklarını dile getirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

