4.500 TL destek verilecek: Belediye şartları açıkladı

4.500 TL destek verilecek: Belediye şartları açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Denizli Büyükşehir Belediyesi, hane yardımı ve emekli ikramiyesi alan Horoz Kart sahibi vatandaşlara yönelik ısınma yardımı başvurularını başlattı. Artan enerji maliyetleri karşısında zorlu kış şartlarının daha kolay atlatılabilmesi amacıyla sunulacak toplam 4.500 TL’lik destek için müracaatlar www.denizli.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Artan enerji fiyatlarının yol açtığı ekonomik zorluklara karşı Horoz Kart sahibi vatandaşların kış aylarını daha konforlu ve sağlıklı geçirebilmesi amacıyla sağlanan ısınma desteği için başvurular, www.denizli.bel.tr adresindeki “Başvurular” sekmesi üzerinden online olarak alınıyor.

HOROZ KART SAHİPLERİNE 4.500 TL ISINMA YARDIMI

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü sosyal destek ile şartları sağlayan Horoz Kart sahibi vatandaşlara, “Aralık 2025 ile Ocak ve Şubat 2026” dönemi için aylık 1.500 TL’ye kadar olmak üzere toplamda 4.500 TL’lik ısınma yardımı sağlanacak.

Isınma desteğinden faydalanabilmek için öncelikli şart, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek kartı olan Horoz Kart sahibi olmak. Kartı olmayanlar için başvuru süreci de eş zamanlı yürütülüyor.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu sosyal belediyeciliğin vatandaşların gerçek ihtiyacına dokunmak olduğunu belirterek, bu anlamda özellikle dar gelirli ailelerin üzerindeki mali yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yüksek enerji maliyetlerinin soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerini derinden etkilediğini işaret eden Başkan Çavuşoğlu, şehrin kaynaklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaşarak dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
Ekonomi
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
TÜİK madde sepetini niye sakladı sorusunun yanıtı bu grafikte gizli!
TÜİK madde sepetini niye sakladı sorusunun yanıtı bu grafikte gizli!
55 yıllık oyuncak fabrikasının kapanacağı tarih belli oldu
55 yıllık oyuncak fabrikasının kapanacağı tarih belli oldu