4.500 TL destek verilecek: Belediye şartları açıkladı

Artan enerji fiyatlarının yol açtığı ekonomik zorluklara karşı Horoz Kart sahibi vatandaşların kış aylarını daha konforlu ve sağlıklı geçirebilmesi amacıyla sağlanan ısınma desteği için başvurular, www.denizli.bel.tr adresindeki “Başvurular” sekmesi üzerinden online olarak alınıyor.

HOROZ KART SAHİPLERİNE 4.500 TL ISINMA YARDIMI

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü sosyal destek ile şartları sağlayan Horoz Kart sahibi vatandaşlara, “Aralık 2025 ile Ocak ve Şubat 2026” dönemi için aylık 1.500 TL’ye kadar olmak üzere toplamda 4.500 TL’lik ısınma yardımı sağlanacak.

Isınma desteğinden faydalanabilmek için öncelikli şart, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek kartı olan Horoz Kart sahibi olmak. Kartı olmayanlar için başvuru süreci de eş zamanlı yürütülüyor.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu sosyal belediyeciliğin vatandaşların gerçek ihtiyacına dokunmak olduğunu belirterek, bu anlamda özellikle dar gelirli ailelerin üzerindeki mali yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yüksek enerji maliyetlerinin soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerini derinden etkilediğini işaret eden Başkan Çavuşoğlu, şehrin kaynaklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaşarak dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.